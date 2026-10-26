De ce a învins Real Madrid „Galacticii” au surprins Barcelona. Organizare marca Mourinho: agresivitate, eficiență. Unde a fost Yamal? +17 foto
Bellingham a împins jocul Madridului. Mbappe a înscris două goluri. 2-1 cu Barcelona. Foto: Imago
Campionate

De ce a învins Real Madrid „Galacticii” au surprins Barcelona. Organizare marca Mourinho: agresivitate, eficiență. Unde a fost Yamal?

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 00:30
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 00:57
  • BARCELONA - REAL MADRID 1-2. După un început entuziasmant, Barca a pierdut primele două meciuri cu adevărat dificile ale sezonului: 2-4 cu PSG în Ligă și 1-2 cu Real în campionat.
  • Madridul, solid, agresiv, unit în apărare, puternic, exploziv, pregătit și în ofensivă. Nu doar șansă la golul de 0-1. Și știința jocului. 
  • Barcelona, fără incisivitate, și mai ales fără Lamine Yamal. Doar geniul lui Pedri la golul lui Raphinha nu a fost suficient. 
  • Au mai rămas doar trei puncte diferență. Catalanii sunt primii, însă „los blancos” prind putere. 
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Nu a fost cel mai spectaculos Clasico, fără multe goluri, fără foarte multe ocazii, dar a fost bun, intens, de calitate.

Jose Mourinho a redat nota de agresivitate Realului, de organizare defensivă, știința ieșirii din apărare.

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A unit jucătorii, i-a făcut să înțeleagă că trebuie să se apere împreună. I-a dat lui Bellingham libertatea de care avea nevoie pentru a împinge permanent jocul înainte.

L-a așezat inteligent pe Bernardo Silva lângă Tchouameni pentru a păstra posesia, nu pentru a rupe avansarea marii rivale.

Madridul nu a venit doar să reziste Barcelonei. A venit să câștige pe Camp Nou.

Acțiunea de 0-1 repetată de Real

Duminică seară, „los blancos” au avut momentele lor de superioritate, cum a fost faza deschiderii scorului.

O acțiune lucrată, repetată, cu mingea mutată pe aripa stângă la Cucurella, pasă rapidă în spatele defensivei catalane și infiltrarea lui Diomande pe spațiu liber, urmată de centrarea în fața porții.

Mbappe, două goluri, decisiv în acest Clasico. Foto: Imago Mbappe, două goluri, decisiv în acest Clasico. Foto: Imago
Mbappe, două goluri, decisiv în acest Clasico. Foto: Imago

Șansa i-a ajutat pe madrileni, pentru că Gerard Martin a degajat direct în piciorul lui Mbappe la gol. Dar faza rămâne. 0-1.

Și se puteau desprinde jucătorii lui Mourinho pe contraatac. Puteau avea două goluri avantaj!

Lamine Yamal, iar scos din joc, ca la 2-4 cu PSG. Cucurella s-a agățat de el

După un start de sezon entuziasmant în campionat, cu nouă victorii în nouă etape, Barcelona a încercat același joc ofensiv, rapid, combinativ, însă i-a lipsit incisivitatea în acțiuni.

Și, mai mult decât orice, i-a lipsit scânteia, starul strălucitor, Lamine Yamal.

La fel ca la 2-4 cu PSG, extrema aproape n-a existat. Cucurella l-a blocat, l-a ținut, s-a agățat de coechipierul de la națională și l-a făcut să dispară în cele mai importante clipe.

Cucurella a apelat la orice truc pentru a-l opri pe Lamine. Dacă nu era Cucurella, erau oricum alți doi, trei jucători aproape de Yamal. Au reușit împreună să-l blocheze. Foto: Imago Cucurella a apelat la orice truc pentru a-l opri pe Lamine. Dacă nu era Cucurella, erau oricum alți doi, trei jucători aproape de Yamal. Au reușit împreună să-l blocheze. Foto: Imago
Cucurella a apelat la orice truc pentru a-l opri pe Lamine. Dacă nu era Cucurella, erau oricum alți doi, trei jucători aproape de Yamal. Au reușit împreună să-l blocheze. Foto: Imago

O dată a scăpat Lamine de marcajul adversarului și a rămas singur cu Lunin. Aflat în unghi, s-a grăbit să tragă și a greșit.

Barca a egalat totuși, pentru că geniul lui Pedri a fisurat apărarea lui Real cu o pasă superbă, printre toți rivalii, la Raphinha, care a găsit și el culoarul printre picioarele lui Bellingham.

Surpriza Camavinga a creat acțiunea decisivă

Echipa blaugrana a vrut mai mult, a vrut victoria, dar a pierdut totul.

Un contraatac, avansarea neașteptată a lui Camavinga (intrat pe ultimii metri, deși mulți l-au văzut titular pe francez), depășirea prea ușoară a lui Cubarsi profitând de ezitarea stoperului gazdelor și pasă ideală înapoi, la fix pentru ca Mbappe să trimită mingea în plasă.

A câștigat Madridul primul Clasico al sezonului. Mai organizat, mai agresiv, cu implicarea tuturor în apărare și de multe ori surprinzător în atac. 

Și, esențial, decisiv, l-a anulat pe Lamine Yamal. Fără de care Barcelona suferă.

Barcelona - Real Madrid FOTO Imago
Barcelona - Real Madrid FOTO Imago

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