„Haos!” Lewandowski, reacție dură după eșecul de pe Arenă: „Totul a părut mult prea ușor pentru România” +45 foto
Robert Lewandowski. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Liga Națiunilor

„Haos!” Lewandowski, reacție dură după eșecul de pe Arenă: „Totul a părut mult prea ușor pentru România”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 10:05
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 10:05
  • Robert Lewandowski (38 de ani), căpitanul echipei naționale a Poloniei, a analizat înfrângerea suferită în fața României, scor 1-2, în etapa #5 a Ligii Națiunilor.
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Atacantul, care a marcat de trei ori în poarta României în meciul tur, consideră că Polonia a pierdut controlul jocului în repriza secundă și a pus cele două goluri ale „tricolorilor” pe seama unor greșeli individuale.

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Robert Lewandowski, după România - Polonia 2-1: „Am jucat haotic!”

Lewandowski a explicat ce nu a mai funcționat în jocul polonezilor după revenirea de la vestiare.

„În prima repriză am avut practic meciul sub control, deși ne-a lipsit o ocazie clară de gol. După pauză, nu am mai recuperat mingi.

Am jucat haotic, în loc să mutăm mingea dintr-o parte în alta și să câștigăm teren.

Am comis greșeli în urma cărora românii au marcat. După primul gol primit, totul a părut mult prea ușor pentru ei. Astăzi ne-a lipsit acel ultim detaliu”, a declarat Robert Lewandowski, conform meczyki.pl.

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro

Galerie foto (45 imagini)

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
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Căpitanul Poloniei a remarcat și problemele de poziționare ale echipei sale în faza defensivă.

„Au fost greșeli individuale. Nu am fost atenți la modul în care eram poziționați. Eram mai concentrați pe ceea ce se întâmpla în atac, însă trebuie să ne protejăm spatele.

Este greu de spus care sunt cauzele evoluțiilor slabe din reprizele secunde. Uneori ne lipsește calmul în construcție, capacitatea de a ține mingea la sol.

Ar trebui să ne apropiem mai mult de careul advers, să păstrăm mingea acolo și să combinăm. Românii ne-au împins înapoi prin mingi lungi și prin interceptări”, a mai spus Lewandowski.

92 de goluri
a marcat Robert Lewandowski în cele 171 de meciuri disputate pentru naționala Poloniei. Atacantul evoluează în prezent la Chicago Fire, după ce a trecut pe la Borussia Dortmund, Bayern München și FC Barcelona

Robert Lewandowski a explicat de ce a fost înlocuit în meciul cu România

Atacantul polonez a părăsit terenul imediat după golul marcat de Alexandru Cicâldău și a dezvăluit că decizia de a fi înlocuit în jurul minutului 70 fusese luată înaintea partidei.

„Schimbarea a fost planificată. Acesta era planul, sunt jucători care au primit o șansă.

Sunt din ce în ce mai mulți tineri și trebuie să-i introducem treptat, pentru a le fi mai ușor și pentru a se putea adapta la echipa națională”, a mai spus acesta.

În ultimii ani am așteptat apariția unei noi generații. Acum, tinerii bat la ușă, dar trebuie integrați treptat. Au potențial. Au apărut câțiva jucători tineri. Sunt multe aspecte de luat în considerare. Cu siguranță, selecționerul știe ce nu funcționează și cum poate îmbunătăți aceste lucruri Robert Lewandowski, internațional polonez

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