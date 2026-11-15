Polonezii s-au bătut cu jandarmii VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro, în mijlocul incidentelor din afara Arenei: „Opriți-vă! Sunteți nebuni!” +17 foto
Jandarmi cu căști și scuturi contra fanilor polonezi. Foto: GOLAZO.ro
Liga Națiunilor

Polonezii s-au bătut cu jandarmii VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro, în mijlocul incidentelor din afara Arenei: „Opriți-vă! Sunteți nebuni!”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 09:17
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 09:30
  • Jandarmii s-au ciocnit sâmbătă noapte cu fanii polonezi, mulți dintre ei agresivi și sub influența alcoolului, pe străzile din jurul Arenei Naționale.
  • Au fost și momente de confuzie, când trupele cu căști și scuturi prindeau alți suporteri, nu ultrașii pe care-i căutau. 
  • Soția unui fan polonez atacat s-a pus în fața acestuia. „Nu-i ăsta, e altul!”, a strigat un jandarm.
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Sâmbătă noapte. Era 01:30, România - Polonia se incheiase de aproape două ore.

În fața Arenei Naționale, chiar în rondul de la poartă, pe Maior Coravu, erau peste tot jandarmi și polițiști.

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Echipați de luptă, cu căști, scuturi și bastoane, jandarmii s-au confruntat cu fanii polonezi, mulți turmentați și agresivi. Le cereau să părăsească zona și aceștia refuzau.

Soția unui fan, spre jandarmi: „Sunt însărcinată! N-a făcut nimic. Opriți-vă!”

Ultrașii în negru loveau și dispăreau în noapte. Forțele de ordine alergau după ei.

Nu-i prindeau mereu pe cei căutați. Erau momente de confuzie.

La un moment dat, au dat jos un suporter alb-roșu, apoi scutierii au fugit în altă parte.

Incidente în fața Arenei Naționale, după România - Polonia 2-1
Incidente în fața Arenei Naționale, după România - Polonia 2-1

Galerie foto (17 imagini)

Incidente în fața Arenei Naționale, între jandarmi și fanii polonezi, după România - Polonia 2-1. Fotografii: capturi GOLAZO.ro Incidente în fața Arenei Naționale, după România - Polonia 2-1 Incidente în fața Arenei Naționale, după România - Polonia 2-1 Incidente în fața Arenei Naționale, după România - Polonia 2-1 Incidente în fața Arenei Naționale, după România - Polonia 2-1
+17 Foto
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Au crezut că au găsit un ultras cu care se ciocniseră înainte. Au înconjurat și au bruscat un polonez, și el violent. „Pe burtă!”, i-a strigat un jandarm. „De ce te bați?”, l-a întrebat altul în engleză.

Soția fanului l-a protejat cu propriul corp, urlând: „Sunt însărcinată! N-a făcut nimic. Opriți-vă! Deschideți ochii! Sunteți nebuni!”.

Îl confundaseră. „Nu-i ăsta, e altul”, au realizat scutierii, continuând căutarea.

„Sunt foarte violenți”. Alt polonez căzut pe asfalt

Jandarmii i-au alergat pe străzile care porneau din Maior Coravu. „Nu vor să plece. Sunt foarte violenți, au băut peste măsură”, încercau să explice forțele de ordine.

Un polonez împins de trupe era căzut pe asfaltul umed. Nici el nu era ultras.

Incidente în fața Arenei Naționale, după România - Polonia 2-1
Incidente în fața Arenei Naționale, după România - Polonia 2-1

Galerie foto (17 imagini)

Incidente în fața Arenei Naționale, între jandarmi și fanii polonezi, după România - Polonia 2-1. Fotografii: capturi GOLAZO.ro Incidente în fața Arenei Naționale, după România - Polonia 2-1 Incidente în fața Arenei Naționale, după România - Polonia 2-1 Incidente în fața Arenei Naționale, după România - Polonia 2-1 Incidente în fața Arenei Naționale, după România - Polonia 2-1
+17 Foto
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Unul dintre cei care l-au ajutat să se ridice protesta: „Așteptăm Uberul, de ce să plecăm?”. Răspunsul: „Astea sunt ordinele, trebuie să părăsiți zona”.

Nu departe, un fan în hanorac negru cu gluga trasă îi reproșa pe un ton dur jandarmului din fața sa: „Românii n-au pățit nimic la Varșovia. Voi sunteți problema aici. Mi-ați atacat soția însărcinată”. Nu era cel bruscat la poarta Arenei.

Încă un susținător polonez prins. Afirma că e nevinovat.

Reporterul GOLAZO.ro a fost și el legitimat de un jandarm: „De ce alergați după noi? Suntem în timpul misiunii”.

Se făcuse aproape ora două noaptea și dubele albastre cu gratii încă erau acolo.

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