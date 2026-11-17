Robert Pattinson (40 de ani), noul actor care va interpreta rolul lui James Bond, este microbist.

Și nu este singurul agent 007 pasionat de fotbal, Daniel Craig, Pierce Brosnan, Roger Moore și Sean Connery, fiind și ei suporteri pătimași ai unor mari cluburi britanice. Ultimul are o poveste aparte: și-a trădat clubul de suflet.

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Luni a venit anunțul mult așteptat. După cel mai lung „mandat”, cu 5 filme în 15 ani, Daniel Craig a predat rolul celebrului James Bond lui Robert Pattinson.

Noul 007 a devenit cunoscut prin seriile Harry Potter și Twilight, iar cariera sa a explodat în ultimii ani, după ce a devenit supereroul Batman. Mai mult, în acest an a fost distribuit și în două dintre cele mai mari producții, Odiseea și Dune 3.

Robert Pattinson, noul James Bond, e fan Arsenal

La fel ca predecesorii săi, Pattinson este un mare fan al fotbalului. În trecut, acesta dezvăluia în dialog cu Metro ce îi lipsea cel mai mult din cauza vieții agitate de actor:

„Mi-e dor să citesc rubricile de sport din presa engleză. Mi-e dor de fotbal... Arsenal”.

Născut în Barnes, în sudul Londrei, aproape de zonele în care sunt populare Fulham, Chelsea și Wimbledon, Pattinson este un suporter declarat al „tunarilor”.

Imediat după anunț, pe rețelele sociale a devenit virală o fotografie veche cu actorul și Theo Walcott, de pe vremea când atacantul englez încă evolua pentru Arsenal.

La premiera filmului Mickey 17 de anul trecut, Pattinson a numit și jucătorul său preferat: Emmanuel Petit, fostul mijlocaș francez al londonezilor între 1997 și 2000.

Petit a câștigat un titlu, o Cupă și două Supercupe cu Arsenal și are în palmares titlul mondial și cel european cucerite cu naționala Franței.

Pasionat, dar netalentat 😅

Deși e un mare fan al fotbalului, noul Bond a râs când a venit vorba despre calitățile sale pe teren.

„Încă mi-e groază când trec pe lângă niște copii și mingea îmi iese în cale. Mi-e teamă să pasez înapoi, parcă am iar 10 ani și lovesc aiurea, iar oamenii reacționează gen: «wow, ce idiot».

Trebuie să mă antreneze ca să îmi iasă cu copilul meu, să pot juca fotbal cu un băiețel de 3 ani”, spunea Pattinson, pentru The Sun.

Sean Connery și-a trădat echipa de suflet

Presa engleză scrie că predecesorul său, Daniel Craig, este un mare fan al lui Liverpool, Roger Moore o iubea pe Reading, în timp ce fotbalul scoțian i-a atras pe Pierce Brosnan (Celtic) și Sean Connery (Rangers).

Connery, care a decedat în 2020, la vârsta de 90 de ani, a fost suporterul lui Celtic încă de când era copil, așa cum fusese și tatăl său. Mai târziu a devenit însă fanul marii rivale Rangers. Se amuza când vorbea despre reacția fanilor lui Celtic: „Încă mă scuipă dacă mă văd la stadion”.

Prietenia cu fostul președinte Sir David Murray i-a schimbat alegerea. În 2005, acesta a ajutat-o pe Rangers să-l transfere pe Brahim Hemdani, convingându-l pe căpitanul lui Marseille s-o refuze pe Leverkusen pentru a juca în Scoția.

Nu i-a mers însă cu Gennaro Gattuso. Fostul mijlocaș italian a evoluat la Rangers pentru o scurtă perioadă, între 1997 și 1998. Aflând că vrea să se întoarcă în Serie A, Sean Connery, impresionat de răutatea din teren a acestuia, a încercat să-l determine să rămână în Scoția.

Nicio șansă! Gattuso a mers la Salernitana, iar după un sezon semna cu AC Milan, unde avea să aibă o carieră de vis cu 10 trofee, printre care două Champions League, plus un titlu mondial cu Italia.

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