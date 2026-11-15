De ce nu joacă Hagi în Turcia Se confruntă cu o situație delicată în Turcia. Solicitarea fermă a clubului și reacția „tricolorului” +45 foto
Ianis Hagi
Nationala

De ce nu joacă Hagi în Turcia Se confruntă cu o situație delicată în Turcia. Solicitarea fermă a clubului și reacția „tricolorului”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 23:27
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 23:27
  • Adrian Ilie (52 de ani) a dezvăluit motivul pentru care Ianis Hagi (27 de ani) bifează foarte puține minute la Alanyaspor.
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Mijlocașul român traversează o perioadă dificilă, confruntându-se cu numeroase critici legate de faptul că este titularizat la echipa națională, deși la formația din Turcia evoluează foarte puțin.

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Adrian Ilie: „Președintele clubului i-a zis să își diminueze contractul”

„Cobra” a explicat că lui Ianis i s-a cerut să renunțe la o parte din salariu, solicitare refuzată de „tricolor”.

„Ianis trece și printr-o situație mai dificilă la echipa de club. În primul rând a venit președintele clubului și i-a zis să își diminueze contractul.

(n.r. – Cât i-a cerut diminuare?) Cred că vreo 30-40%. Nu a vrut, pentru că este în ultimul an de contract. Mai are șase luni și sper să se transfere acum, în această fereastră. Sper să meargă oriunde.

Din cauza asta nu joacă la echipa de club, pentru că nu a vrut să accepte diminuarea de contract și a intrat în ultimele șase luni. Din cauza asta nu are meciuri la echipa de club, nu că nu este în formă”, a declarat Adrian Ilie, potrivit fanatik.ro.

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro

Galerie foto (45 imagini)

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
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Ianis Hagi a bifat doar 9 apariții în acest sezon pentru Alanyaspor, reușind o singură pasă decisivă, într-un total de doar 285 de minute.

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