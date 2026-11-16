CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA. Avdija Vrsajevic, fost internațional bosniac, nu a uitat ce au făcut ultrașii români în noiembrie 2025 înaintea meciului de la Zenica. S-au oprit în Serbia și l-au glorificat pe criminalul de război Ratko Mladic.

Bosnia - România se joacă în ultima etapă a Ligii Națiunilor marți seară, de la ora 21:45. Va fi transmis în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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Avdija Vrsajevic, 40 de ani, este unul dintre foștii fotbaliști care erau copii în timpul războiului din Bosnia.

Acel conflict sângeros de trei ani (1992-1995) ce le-a sfâșiat țara, lăsând în urmă 100.000 de morți și forțând milioane de oameni să fugă pentru a supraviețui.

Parte din cea mai bună generație a naționalei care a reprezentat în premieră Bosnia la Campionatul Mondial (2014), Vrsajevic s-a înfuriat în interviul GOLAZO.ro când și-a amintit ce au făcut ultrașii români înaintea meciului de la Zenica, pe 15 noiembrie 2025.

S-au oprit la Belgrad și, împreună cu extremiștii sârbi, l-au glorificat pe generalul Ratko Mladic, comandantul armatei Republicii Srpska, condamnat la închisoare pe viață la Haga pentru genocid și crime de război (decedat după gratii pe 27 august 2026). Cel care a condus „masacrul de la Srebenica” în iulie 1995.

8.372 de bărbați și băieți bosniaci au fost uciși de trupele lui Ratko Mladic la Srebenica între 11 și 22 iulie 1995

Ultrașii au afișat un banner pe care scria: „Mladic, un erou european / A redus musulmanii la zero”.

Vrsajevic: „Fiți deștepți! A fost criminal de război, a ucis mii de oameni”

Înaintea meciului din noiembrie 2025, de la Zenica, o parte dintre ultrașii români s-au oprit la Belgrad, au scandat împotriva Bosniei și mesaje care îl glorificau pe Ratko Mladic. Cum ai primit acele mesaje?

Nu pun în aceeași oală toți oamenii. Fiecare țară are oameni buni și oameni răi. Dar trebuie să fii deștept și să verifici înainte să faci ceva. Acest individ, nici nu pot să-i pronunț numele, nici nu merită să-i pronunț numele, ăsta a făcut genocid în Bosnia, a ucis mii de oameni. Cei care au făcut ce au făcut la Belgrad trebuie doar să se uite pe internet, să vadă ce a lăsat ăsta în urmă. Atunci le-ar fi clar că nu pot face asta.

Au făcut-o!

Dacă faci așa ceva în Serbia și crezi că vei fi bine primit în Bosnia, greșești rău de tot. Asemenea oameni nu sunt bine primiți în Bosnia. Toți ceilalți sunt bine primiți. Am prieteni în România. Dar repet, fii deștept și verifică istoria pentru a afla cine a fost Ratko Mladic și ce a făcut. Sunt atâtea dovezi, a fost criminal de război, judecat și condamnat pe viață la Haga, un individ malefic. Te înșeli dacă ai impresia că poți face ce ai făcut la Belgrad și nu se întâmplă nimic în Bosnia.

Sunt oameni aici care și-au pierdut toată familia, au pierdut totul din cauza lui Ratko Mladic. E urât și e rău să faci asta. Asemenea lucruri n-au nicio legătură cu fotbalul, lăsați-le la o parte și fiți doar fani! Susțineți-vă echipa, nu faceți ceva împotriva celorlalți! Să păstrăm sportul pentru sport Avdija Vrsajevic, fost internațional bosniac

Vrsajevic: „Soția mea a trăit tot războiul aici, în Bosnia, și a fost foarte rău”

Ce a însemnat războiul pentru tine? Aveai 6 ani când a început. Cum te-ai simțit atunci? Cum ai văzut totul cu ochii tăi de copil?

Eram foarte mic, eu am trăit doar o parte de război în Bosnia, am părăsit țara cu familia, nu am rămas în Bosnia, nu am trăit tot războiul aici, am plecat în Germania și ne-am întors în 1997, când războiul se încheiase. Începutul a fost extrem de dur, însă eu eram copil, nu realizam tot ce se petrecea. Dar soția mea a trăit tot războiul aici, în Bosnia, și a fost foarte rău. Mureau oameni, nu aveai ce mânca… Nu vrei să se întâmple nimănui niciodată. Eu am avut noroc că nu am rămas în Bosnia în timpul războiului. Am fost în Germania și oamenii ne-au primit foarte bine acolo.

De ce v-ați întors?

Tatăl meu nu putea să rămână prea mult departe de țară. De aceea am decis să ne întoarcem în 1997.

Vrsajevic: „Nu vreau să mai vorbesc despre război, m-ar copleși emoțiile”

Îți amintești ceva din acea perioadă?

Nu multe lucruri. Noi eram în orașul Doboj, cineva a venit și ne-a luat cu mașina, așa am plecat. A fost greu. Sincer, nici nu vreau să-mi amintesc acele momente. Sper să nu se mai repete niciodată. De fiecare dată când mă întreabă cineva despre război, încerc să nu mă mai întorc în timp. Știu ce s-a întâmplat, însă nu vreau să vorbesc, m-ar copleși emoțiile.

Cum ai redescoperit Bosnia după război, când te-ai întors cu familia, în 1997?

Totul era distrus. Venind din Germania, mi-a fost greu să mă adaptez în prima lună, dar după o lună cred că am avut o copilărie mai bună decât în Germania. Înconjurat de prieteni, jucând fotbal de dimineață până seara… Oamenii au lăsat războiul în spate, s-au întors la muncă, au început să reconstruiască totul. În același timp, vremuri grele, însă o copilărie frumoasă. Noi, copiii, ne gândeam numai la fotbal. M-am bucurat de acele clipe ale copilăriei în Bosnia.

„Când omori copii, nu poți spune că ești bun”

Dacă privești acum, vezi războiul din Ucraina atât de aproape de noi. Crezi că oamenii vor învăța vreodată ceva?

Nu oamenii sunt problema, politicienii sunt problema. Ei fac tot răul, ei vor război, așa e posibil ca vecinii să fie în război în Ucraina. Dacă întrebi oamenii, pe ucraineni și pe ruși, nimeni nu vrea război. Doar politicienii vor război. Vedem și ce a făcut Israel în Gaza… Ca să răspund întrebării tale, oamenii nu învață. A fost în Balcani, apoi în alte părți… Genocidul din Gaza a avut loc în fața ochilor noștri, atâția nevinovați uciși. Când omori copii, nu poți spune că ești bun.

Pentru mine, fiecare viață contează. Nu contează naționalitatea, religia, fiecare viață e importantă. Să vezi oameni nevinovați pierzându-și viața e îngrozitor. Războiul e tot ce poate fi mai rău. Le dăm prea multă putere politicienilor, un singur individ poate decide dacă o țară întreagă merge la război, deși nimeni nu vrea să meargă la război Avdija Vrsajevic, fost internațional bosniac

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