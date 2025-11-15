Derapaj rasist la Zenica Ce s-a auzit pe stadion la meciul decisiv Bosnia - România

BOSNIA - ROMÂNIA. Fanii gazdelor au avut un derapaj rasist la adresa „tricolorilor”, înainte de startul partidei din preliminariile CM 2026.

Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Cu 45 de minute înainte de lovitura de start, „tricolorii” au început încălzirea pentru duelul de pe stadionul Bilino Polje.

Derapaj rasist al fanilor din Bosnia înaintea partidei cu România: „Țiganii, tiganii”

În momentul în care portarii României au intrat pe gazon, mulți dintre fanii Bosniei au început să scandeze: „Țiganii, țiganii” .

Totul a fost surprins de reporterii GOLAZO.ro prezenți pe stadionul din Zenica.

Aceleași scandări au putut fi auzite și cu câteva secunde înainte de lovitura de start a partidei.

Bosnia - România, echipele de start

Bosnia: Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic

Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic Rezerve: Hadzikic, Zlomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetivic, Saric, Alajbegovic

Hadzikic, Zlomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetivic, Saric, Alajbegovic Antrenor: Sergej Barbarez

Sergej Barbarez România: Radu - Rațiu, Racovițan, Ghiță, Chipciu - Hagi, M.Marin, Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă

Radu - Rațiu, Racovițan, Ghiță, Chipciu - Hagi, M.Marin, Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă Rezerve: Târnovanu, Aioani, Rus, Drăguș, Bancu, Screciu, Eissat, Miculescu, R.Marin, Tănase, Petrila, Sorescu

Târnovanu, Aioani, Rus, Drăguș, Bancu, Screciu, Eissat, Miculescu, R.Marin, Tănase, Petrila, Sorescu Antrenor: Mircea Lucescu

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

