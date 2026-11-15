România nu e la mâna ei CALCULE. De ce e important să evităm barajul din Nations League + rezultatele necesare în ultima rundă
Liga Națiunilor

România nu e la mâna ei CALCULE. De ce e important să evităm barajul din Nations League + rezultatele necesare în ultima rundă

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 11:15
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 11:15
  • România a spart gheața târziu în Nations League, după 2-1 cu Polonia, însă victoria îi readuce pe „tricolori” în lupta pentru atingerea obiectivului minim în grupa din Liga B.
  • Cum ne ajută evitarea ultimului loc în drumul spre Euro 2028, în rândurile de mai jos.
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După 4 înfrângeri consecutive, România a reușit să obțină prima victorie în noul mandat al lui Gică Hagi. Și încă păstrează șanse să mai salveze ceva din această ediție de coșmar a Ligii Națiunilor

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CALCULE. Cum scapă România de barajul din Nations League

Deși au doar 3 puncte după 5 meciuri, „tricolorii” încă pot evita ultimul loc în grupă. Trebuie bifate însă două condiții:

  • România să câștige marți în fața Bosniei;
  • Suedia să nu piardă în Polonia.

Sunt însă două mari probleme. Nordicii sunt deja siguri de promovare, având locul 1 asigurat. Au însă ocazia să termine neînvinși grupa. Iar Bosnia s-a dovedit a fi un adevărat coșmar pentru „tricolori”.

România nu a mai câștigat în Bosnia din 2002, când a învins cu 3-0, în preliminariile Euro 2004. Ex-iugoslavii au câștigat ultimele 3 meciuri directe și au și 3 victorii consecutive acasă în fața noastră.

Clasarea pe locul 3 ar duce la evitarea barajului pentru menținerea în LIga B și la orice emoție în privința retrogradării în ceea ce va fi ultimul eșalon valoric al competiției la ediția viitoare.

Meciurile decisive vor avea loc marți, de la ora 21:45, live pe GOLAZO.ro.

De ce e important să evităm ultimul loc în grupă

Locul 3 aduce însă și un beneficiu major în drumul spre Euro 2028. Evitarea acestuia înseamnă că aproape sigur vom fi într-o grupă de 5 în preliminarii.

De ce e important? Pentru că am evita cele 4 semifinaliste Nations League, care au rezervate locuri în grupele cu 4 formații.

Mai mult, „tricolorii” ar avea un program mult mai aerisit. România a fost sufocată în fereastra din septembrie-octombrie, când a avut de disputat 4 meciuri în decurs de 2 săptămâni.

Spre deosebire de grupele de 4, care își desfășoară toate meciurile în toamnă, exact după formatul acestei ediții de Nations League, cele de 5 încep încă din martie.

România ar avea de disputat 8 meciuri oficiale în 10 etape, un program mult mai aerisit decât cel cu 6 meciuri în ultimele 6 runde.

Dacă preliminariile CM 2026, unde România a fost în grupă de 5 echipe, s-ar fi desfășurat după programul introdus de FIFA în acest an, „tricolorii” ar fi disputat doar 2 meciuri oficiale în fereastra XXL din septembrie-octombrie rezervată pentru 4 partide.

Cum arată urnele pentru preliminariile Euro 2028

Înainte de ultima etapă din Nations League, urnele pentru preliminariile Campionatului European din Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor sunt aproape definitivate. Doar 10 echipe nu își cunosc încă poziția.

Tragerea la sorți a grupelor preliminare pentru Euro 2028 va avea loc pe 6 decembrie, la Belfast, de la ora 19:00.

Urna 1: Spania, Portugalia, Olanda, Franța, Anglia, Italia, Danemarca, Germania, Belgia, Grecia, Norvegia, Croația*

Urna 2: Țara Galilor, Serbia, Turcia, Cehia*, Elveția, Suedia, Austria, Ungaria, Irlanda de Nord, Bosnia, Slovenia*, Kosovo*

Urna 3: Scoția*, Irlanda*, Ucraina, Polonia, Israel, ROMÂNIA, Georgia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Albania*, Islanda*, Slovacia

Urna 4: Belarus*, Estonia*, Cipru, Feroe, Finlanda, Moldova, Armenia, Bulgaria, Luxemburg, Kazahstan, Letonia, San Marino

Urna 5: Malta, Azerbaidjan, Lituania, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein

*echipe care nu sunt încă sigure de poziția în urne

  • Grupa infernală pentru România: Spania, Turcia, Finlanda +/- Azerbaidjan
  • Grupa accesibilă pentru România: Grecia, Slovenia, San Marino +/- Liechtenstein

La Euro 2028 vor merge câștigătoarele grupelor, plus cele mai bune 8 echipe clasate pe locul 2. Ultimele 2-4 locuri, în funcție de numărul de gazde care ocupă cele 2 locuri rezervate de UEFA, se vor decide la baraj.

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