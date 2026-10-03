România, sub Arabia Saudită Prăbușire în clasamentul FIFA » „Tricolorii” au ajuns din nou pe cea mai slabă poziție din istorie +40 foto
Echipa naţională. Foto: Sportpictures
Nationala

România, sub Arabia Saudită Prăbușire în clasamentul FIFA » „Tricolorii” au ajuns din nou pe cea mai slabă poziție din istorie

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 09:48
alt-text Actualizat: 03.10.2026, ora 10:18
  • România a coborât până pe locul 57 în ierarhia FIFA, după înfrângerea cu Polonia, scor 0-6, din Liga Națiunilor.
  • Poziția este cea mai slabă ocupată vreodată de „tricolori” în clasamentul mondial.
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România a început actuala ediție din Liga Națiunilor cu trei eșecuri consecutive. „Tricolorii” au pierdut cu Suedia, scor 1-2, cu Bosnia și Herțegovina, scor 2-4, iar apoi au cedat cu 0-6 în Polonia.

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Prăbușire în clasamentul FIFA. România a ajuns din nou pe cea mai slabă poziție din istorie

Locul 57 nu reprezintă însă o premieră. România a mai ajuns atât de jos în februarie 2011, cea mai slabă clasare până la acel moment, și în septembrie 2012.

La polul opus, cea mai bună poziție ocupată vreodată de România a fost locul 3, atins în septembrie 1997, în perioada Generației de Aur.

România se află acum în partea de jos a clasamentului față de perioadele în care obișnuia să fie între primele 20-30 de naționale ale lumii.

Deasupra „tricolorilor” sunt echipe precum Arabia Saudită (56), Costa Rica (55), Republica Irlanda (54), Slovenia (53), Chile (52) și Peru (51).

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Dintre adversarele României din grupa de Liga Națiunilor, Suedia este pe locul 35, Polonia pe 37, iar Bosnia și Herțegovina pe 58.

Clasamentul oficial va fi actualizat pe 7 octombrie, iar ordinea live este provizorie până la validarea tuturor meciurilor internaționale.

1434,92 puncte
are România în prezent. Liderul clasamentului, Spania, are 2006,21 puncte, Argentina ocupă locul 2, cu 1971,13, iar Franța este pe 3, cu 1953,72

Clasarea finală a României în clasamentul FIFA, din 2010 până în 2026:

  • 2010 - locul 56
  • 2011 - locul 56
  • 2012 - locul 33
  • 2013 - locul 32
  • 2014 - locul 15
  • 2015 - locul 16
  • 2016 - locul 39
  • 2017 - locul 41
  • 2018 - locul 24
  • 2019 - locul 37
  • 2020 - locul 37
  • 2021 - locul 44
  • 2022 - locul 52
  • 2023 - locul 43
  • 2024 - locul 38
  • 2025 - locul 47
  • 2026 - locul 52

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