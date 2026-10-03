România, sub Arabia Saudită Prăbușire în clasamentul FIFA » „Tricolorii” au ajuns din nou pe cea mai slabă poziție din istorie

România a coborât până pe locul 57 în ierarhia FIFA, după înfrângerea cu Polonia, scor 0-6, din Liga Națiunilor.

Poziția este cea mai slabă ocupată vreodată de „tricolori” în clasamentul mondial.

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România a început actuala ediție din Liga Națiunilor cu trei eșecuri consecutive. „Tricolorii” au pierdut cu Suedia, scor 1-2, cu Bosnia și Herțegovina, scor 2-4, iar apoi au cedat cu 0-6 în Polonia.

Prăbușire în clasamentul FIFA. România a ajuns din nou pe cea mai slabă poziție din istorie

Locul 57 nu reprezintă însă o premieră. România a mai ajuns atât de jos în februarie 2011, cea mai slabă clasare până la acel moment, și în septembrie 2012.

La polul opus, cea mai bună poziție ocupată vreodată de România a fost locul 3, atins în septembrie 1997, în perioada Generației de Aur.

România se află acum în partea de jos a clasamentului față de perioadele în care obișnuia să fie între primele 20-30 de naționale ale lumii.

Deasupra „tricolorilor” sunt echipe precum Arabia Saudită (56), Costa Rica (55), Republica Irlanda (54), Slovenia (53), Chile (52) și Peru (51).

Dintre adversarele României din grupa de Liga Națiunilor, Suedia este pe locul 35, Polonia pe 37, iar Bosnia și Herțegovina pe 58.

Clasamentul oficial va fi actualizat pe 7 octombrie, iar ordinea live este provizorie până la validarea tuturor meciurilor internaționale.

1434,92 puncte are România în prezent. Liderul clasamentului, Spania, are 2006,21 puncte, Argentina ocupă locul 2, cu 1971,13, iar Franța este pe 3, cu 1953,72

Clasarea finală a României în clasamentul FIFA, din 2010 până în 2026:

2010 - locul 56

2011 - locul 56

2012 - locul 33

2013 - locul 32

2014 - locul 15

2015 - locul 16

2016 - locul 39

2017 - locul 41

2018 - locul 24

2019 - locul 37

2020 - locul 37

2021 - locul 44

2022 - locul 52

2023 - locul 43

2024 - locul 38

2025 - locul 47

2026 - locul 52

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