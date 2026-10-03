POLONIA - ROMÂNIA 6-0. Gabi Balint (63 de ani) a răbufnit după umilința „tricolorilor” de la Varșovia, în etapa a treia din Liga Națiunilor.

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Fostul mare internațional crede cu tărie că nu era momentul potrivit ca Gică Hagi să preia echipa națională.

POLONIA - ROMÂNIA 6-0 . Gabi Balint: „ Ar trebui să renunțe la tricou. Nu cred că se bucură mulți că sunt chemați la națională”

Balint a avut un discurs vehement la adresa jucătorilor echipei naționale, Andrei Rațiu (28 de ani), fiind unul dintre cei vizați, după ce a greșit grav în startul reprizei secunde, la golurile de 0-2 și 0-3.

„Dacă aș fi fost întrebat dacă Hagi ar trebui sau nu să rămână, l-aș fi sfătuit să nu meargă la echipa națională de la început. Grupa a treia valorică e de noi, ce să mai, nu putem face față aici.

În viața mea de fotbalist nu am avut momente din astea, în care cade echipa și să ne pierdem total busola în teren. Am luat golul doi repede, golul trei și mai repede.

De atunci, echipa a căzut, nu a mai fost unul care să facă ceva, iar Rațiu a fost inexistent. Dacă era sau nu în teren, era la fel.

Asta înseamnă să renunți. Când au luat golul doi, au renunțat.

Unii dintre ei sau marea majoritate ar trebui să renunțe la tricou. Nu cred că se bucură mulți că sunt chemați la națională. Sunt curios câți dintre ei își doresc să joace cu Suedia cu un stadion plin”, a declarat Gabi Balint la DigiSport.

FOTO. Polonia - România 6-0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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