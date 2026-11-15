700 de oameni la Mogoșoaia Ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei după victoria cu Polonia: „Hagi a decis”

- A doua zi după victoria cu Polonia, 2-1, aproximativ 700 de persoane, printre care mulți copii, au mers în cantonamentul naționalei României pentru a face poze și a lua autografe
Aceștia și-au rezervat online locul, au interacționat cu jucătorii și selecționerul, apoi au asistat la o mică parte a antrenamentului.
„Selecționerul Gheorghe Hagi a decis să permită accesul fanilor în cantonament, a doua zi după meciul cu Polonia.
Decizia a fost luată ca urmare a faptului că la finalul meciului mulți suporteri au dorit autografe de la tricolori și nu toți au reușit să le obțină”, a informat frf.ro.
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Publicul a avut acces începând cu ora 17:15. La ora 17:30 a început sesiunea de autografe, iar de la ora 18:00 a fost programată ședința de pregătire, la care copiii și însoțitorii lor au putut asista timp de 15 minute.
- Ultimul meci din această campanie, Bosnia - România, se joacă marți, de la ora 21:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
România, obligată să câștige în Bosnia pentru a evita barajul din Liga Națiunilor
Deși au doar 3 puncte după 5 meciuri, „tricolorii” încă pot evita ultimul loc în grupă. Trebuie bifate însă două condiții:
- România să câștige marți în fața Bosniei;
- Suedia să nu piardă în Polonia.
Sunt însă două mari probleme. Nordicii sunt deja siguri de promovare, având locul 1 asigurat. Au însă ocazia să termine neînvinși grupa. Iar Bosnia s-a dovedit a fi un adevărat coșmar pentru „tricolori”.
România nu a mai câștigat în Bosnia din 2002, când a învins cu 3-0, în preliminariile Euro 2004. Ex-iugoslavii au câștigat ultimele 3 meciuri directe și au și 3 victorii consecutive acasă în fața noastră.
Clasarea pe locul 3 ar duce la evitarea barajului pentru menținerea în LIga B și la orice emoție în privința retrogradării în ceea ce va fi ultimul eșalon valoric al competiției la ediția viitoare.
Clasamentul grupei B4
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Suedia
|5
|13
|2
|Bosnia și Herțegovina
|5
|8
|3
|Polonia
|5
|4
|4
|România
|5
|3