700 de oameni la Mogoșoaia Ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei după victoria cu Polonia: „Hagi a decis”

A doua zi după victoria cu Polonia, 2-1, aproximativ 700 de persoane, printre care mulți copii, au mers în cantonamentul naționalei României pentru a face poze și a lua autografe

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Aceștia și-au rezervat online locul, au interacționat cu jucătorii și selecționerul, apoi au asistat la o mică parte a antrenamentului.

„Selecționerul Gheorghe Hagi a decis să permită accesul fanilor în cantonament, a doua zi după meciul cu Polonia.

Decizia a fost luată ca urmare a faptului că la finalul meciului mulți suporteri au dorit autografe de la tricolori și nu toți au reușit să le obțină”, a informat frf.ro.

Publicul a avut acces începând cu ora 17:15. La ora 17:30 a început sesiunea de autografe, iar de la ora 18:00 a fost programată ședința de pregătire, la care copiii și însoțitorii lor au putut asista timp de 15 minute.

Ultimul meci din această campanie, Bosnia - România, se joacă marți, de la ora 21:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

România, obligată să câștige în Bosnia pentru a evita barajul din Liga Națiunilor

Deși au doar 3 puncte după 5 meciuri, „tricolorii” încă pot evita ultimul loc în grupă. Trebuie bifate însă două condiții:

România să câștige marți în fața Bosniei;

Suedia să nu piardă în Polonia.

Sunt însă două mari probleme. Nordicii sunt deja siguri de promovare, având locul 1 asigurat. Au însă ocazia să termine neînvinși grupa. Iar Bosnia s-a dovedit a fi un adevărat coșmar pentru „tricolori”.

România nu a mai câștigat în Bosnia din 2002, când a învins cu 3-0, în preliminariile Euro 2004. Ex-iugoslavii au câștigat ultimele 3 meciuri directe și au și 3 victorii consecutive acasă în fața noastră.

Clasarea pe locul 3 ar duce la evitarea barajului pentru menținerea în LIga B și la orice emoție în privința retrogradării în ceea ce va fi ultimul eșalon valoric al competiției la ediția viitoare.

Clasamentul grupei B4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 5 13 2 Bosnia și Herțegovina 5 8 3 Polonia 5 4 4 România 5 3

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