Mesaj ironic după România - Polonia FOTO. Ce a postat fundașul Matty Cash, după ce a fost făcut KO de Daniel Bîrligea

ROMÂNIA - POLONIA 2-1. Matty Cash (29 de ani) a distribuit pe rețelele de socializare a publicat pe rețelele de socializare un videoclip cu el într-un duel direct cu Daniel Bîrligea (26 de ani), atacantul „tricolorilor”.

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Titular în partida de pe Arena Națională, fundașul dreapta al lui Aston Villa a părăsit terenul în minutul 76, după lovitura primită de jucătorul celor de la Frosinone.

Matty Cash, mesaj ironic după ce a fost lovit de Daniel Bîrligea: „Nice one”

Înlocuit cu Arkadiusz Pyrka, Cash a postat faza cu pricina pe rețelele de socializare, alături de mesajul: „Nice one (n.r. - Bună asta)”.

Federația Poloneză de Fotbal a anunțat că fundașul va fi indisponibil pentru confruntarea cu Suedia. Jucătorul lui Aston Villa a suferit o comoție cerebrală în urma cotului aplicat de Daniel Bîrligea.

„Din cauza unei comoții cerebrale, Matty Cash a părăsit cantonamentul echipei naționale ale Poloniei. Fundașul a suferit o accidentare în timpul meciului de sâmbătă împotriva României, la București, și nu va putea juca în meciul de marți împotriva Suediei”, se arată în comunicatul federației poloneze.

Clasamentul grupei B4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 5 13 2 Bosnia și Herțegovina 5 8 3 Polonia 5 4 4 România 5 3

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