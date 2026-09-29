Am compromis și Euro 2028! Parcursul dezastruos din Nations League ne aruncă în urna a 3-a, în preliminarii. Cum arată o posibilă grupă a morții
Nationala

Am compromis și Euro 2028! Parcursul dezastruos din Nations League ne aruncă în urna a 3-a, în preliminarii. Cum arată o posibilă grupă a morții

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 16:40
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 16:40
  • România e pe ultimul loc, cu zero puncte după două meciuri, în grupa de Liga Națiunilor, clasament care va decide componența urnelor valorice pentru preliminariile CE 2028.
  • Cum e extrem de puțin probabil să mai putem termina pe primele două poziții în Nations League, sigur vom fi abia în urna a 3-a în preliminarii. 
  • Sistemul de calificare la Euro se complică față de precedenta ediție: nu toate locurile secunde vor merge direct la turneul final.
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Am pierdut două meciuri în decurs de 3 zile, dar acest start complet ratat are darul de a compromite întreaga situație din grupa de Liga Națiunilor și, mai mult, chiar parcursul care ne așteaptă anul viitor în preliminariile CE 2028.

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Cu zero puncte, de pe ultimul loc și ținând cont de ce adversare avem în următoarele 4 jocuri, e foarte puțin probabil să ne mai putem gândi de a accesa la finalul Ligii Națiunilor una dintre primele două poziții.

Iar clasamentul Nations League, ca și cel din restul grupelor, va fi reperul principal pentru stabilirea urnelor valorice pentru preliminariile CE. Tragerea la sorți la avea loc la Belfast, pe 6 decembrie.

26 de ani
au trecut de când România a avut două prezențe consecutive la Campionate Europene: 1996 și 2000. De atunci, ne-am calificat o dată la 8 ani: 2008, 2016, 2024

De ce suntem pe punctul de a compromite și accesul la Euro 2028, din cauza a ceea ce suportăm acum în Liga Națiunilor? Fiindcă dacă vom termina pe locul 3 sau 4, așa cum se prefigurează, atunci sigur vom cădea în urna a 3-a valorică. Iar sistemul de calificare va fi mai greu decât la ediția din 2024, când ne-am calificat, chiar dacă am fost tot în urna a 3-a.

Atunci însă, am avut și șansă imensă la tragerea la sorți, am picat cu Elveția (urna 1) și Israeal (urna 2), dar și sistemul era mai accesibil: se calificau direct la Euro primele două clasate.

Acum, vor merge la turneul final naționalele de pe primul loc din cele 12 grupe plus cele mai bune 8 locuri 2. Celelalte 4 poziții secunde ajung în baraj, de unde se va completa cu alte 4 sau 8 țări din Liga Națiunilor.

Ce înseamnă faptul că vom cădea din urna a doua în a treia?

Fără un noroc imens la tragerea la sorți, vom fi, în 90% dintre situații, cu spatele la zid. Din prima urnă valorică, pe ceea ce există acum în Liga Națiunilor, pare că am avea o singură variantă cât de cât accesibilă: Grecia.

În rest, doar granzi: de la Spania, Franța, Anglia și Portugalia, până la Norvegia, Olanda, Danemarca și Croația.

Și componența urnei a doua, de unde vom ieși noi, e una valoroasă în proporție de peste 70%. Naționale precum Turcia, Suedia, Elveția, Scoția, Austria, Bosnia, Cehia, toate prezente la Mondial, ne-ar fi superioare. Probabil că singurele de același nivel cu noi ar fi Irlanda de Nord și și Kosovo.

CUM ARATĂ URNELE VALORICE, PENTRU PRELIMINARIILE CE 2028, DACĂ TRAGEREA LA SORȚI AR AVEA LOC ASTĂZI

URNA 1

  • Spania, Franța, Anglia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania, Italia, Norvegia, Croația, Danemarca, Grecia

URNA 2

  • Turcia, Cehia, Serbia, Țara Galilor, Suedia, Elveția, Austria, Bosnia, Ucraina, Scoția, Kosovo, Irlanda de Nord

URNA 3

  • Slovacia, Macedonia, Ungaria, Georgia, Irlanda, Israel, România, Polonia, Luxemburg, Slovenia, Muntenegru, Finlanda

URNA 4

  • Albania, Armenia, Feroe, Estonia, Islanda, Kazahstan, Cipru, Belarus, San Marino, Letonia, Bulgaria, Moldova

URNA 5

  • Lituania, Malta, Azerbaidjan, Gibraltar, Liechtenstein, Andorra

Fără șansă la tragerea la sorți, am putea avea o grupă infernală, care ar putea arăta așa:

  • Spania
  • Turcia
  • România
  • Albania
  • Azerbaidjan

Sau, alte variante de grupe extrem de grele ar fi

  • Franța sau Portugalia
  • Elveția sau Suedia
  • România
  • Islanda sau Kazahstan
  • Lituania

Practic, din urna a 3-a, singura noastră șansă, cât de cât reală, pentru a putea să ne gândim la ocuparea primului loc sau al celui secund, dar cu punctaj care să ne trimită la Euro, ar fi un noroc ieșit din comun. Și anume, la tragerea la sorți să ne fie repartizate și din prima și din a doua urnă exact echipele cel mai slab cotate.

Grupa cea mai ușoară, din postura de națională aflată în urna a 3-a

  • Grecia
  • Irlanda de Nord
  • România
  • San Marino
  • Andorra

Ce am ratat

Dacă am fi reușit să facem față acestei grupe de Liga Națiunilor sau în cazul în care vom recupera deficitul față de Suedia și Bosnia și vom termina pe 1 sau pe 2, atunci am fi în urna a doua. Caz în care, chiar și o tragere, lipsită de noroc sau ghinion, ni s-ar arăta accesibilă. Exemplu:

  • Belgia
  • România
  • Israel
  • Letonia
  • Malta

În plus, cu prezență în urna a doua, dar și cu sorți favorabili, ne-am putea trezi într-o grupă din care chiar nu prea am avea cum să ratăm Euro 2028. Exemplu:

  • Grecia
  • România
  • Luxemburg
  • San Marino
  • Andorra

Când vom începe noi preliminariile

Cursa pentru Euro 2028 începe în martie 2027 și se va termina, la nivel de preliminarii, în noiembrie anul viitor. În martie 2028 vor fi barajele. Totuși, în funcție de locul pe care vom termina în Nations League, vom știi și când debutăm în preliminarii.

  • Dacă terminăm pe locul 2 sau 4, atunci vom susține în martie barajul, fie pentru promovare în Liga A, fie pentru a evita retrogradarea în Liga C. În acest caz, preliminariile le vom începe în iunie (dacă vom fi în grupă de 5 echipe) sau în septembrie (grupă de 4)
  • Dacă terminăm pe locul 1 sau pe 3 în Liga Națiunilor, atunci preliminariile pentru Euro 2028 le vom începe în luna martie 2027 și aproape sigur vom fi în grupă de 5

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