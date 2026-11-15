„Mi-era teamă, n-am ieșit din casă” Gică Hagi, despre momentele trăite după primele 4 eșecuri: „Oi fi tu mare, Hagi, dar...”

- România - Polonia 2-1. Gică Hagi (61 de ani) a vorbit despre sentimentele cu care s-a confruntat după primele 4 meciuri din Liga Națiunilor.
Selecționerul a bifat eșecuri pe linie în acțiunea anterioară a naționalei și a dezvăluit că s-a temut că nu va putea redresa situația.
Gică Hagi: „După 4 înfrângeri, n-am ieșit din casă”
Întrebat concret dacă s-a gândit să renunțe după cele 4 eșecuri anterioare, selecționerul a transmis:
„Nu. Încă mai am încredere. Mi-era teamă, deși am curaj, mi-era teamă că lucrurile depind de ce gândesc cei de la Federație. Noțiunea de antrenor în România e egală cu zero.
Avem o mare o mare responsabilitate, să creăm lucruri foarte bune. Nu știu cât e de respectată noțiunea de antrenor, nu știam ce se gândește.
Am vrut să văd care e cu mine și care nu e cu mine. Glumesc! Asta e viața. După 4 înfrângeri, n-am ieșit din casă. Am analizat, mă gândeam ce să schimb. Oi fi tu mare, Hagi, dar... La mijloc era România și nu te joci.
Sunt fericit, zâmbesc, sperăm să continuăm munca și echipa să facă ambele faze. Când îmi merge bine, vreau să găsesc cât mai mulți tineri, viitorul. E obiectiv”, a declarat Hagi, la conferința de presă.
Următorul meci al naționalei are loc marți, de la 21:45, contra Bosniei, la Zenica.