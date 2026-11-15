„Mi-era teamă, n-am ieșit din casă” Gică Hagi, despre momentele trăite după primele 4 eșecuri: „Oi fi tu mare, Hagi, dar...”

România - Polonia 2-1. Gică Hagi (61 de ani) a vorbit despre sentimentele cu care s-a confruntat după primele 4 meciuri din Liga Națiunilor.

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Selecționerul a bifat eșecuri pe linie în acțiunea anterioară a naționalei și a dezvăluit că s-a temut că nu va putea redresa situația.

Gică Hagi: „După 4 înfrângeri, n-am ieșit din casă”

Întrebat concret dacă s-a gândit să renunțe după cele 4 eșecuri anterioare, selecționerul a transmis:

„Nu. Încă mai am încredere. Mi-era teamă, deși am curaj, mi-era teamă că lucrurile depind de ce gândesc cei de la Federație. Noțiunea de antrenor în România e egală cu zero.

Avem o mare o mare responsabilitate, să creăm lucruri foarte bune. Nu știu cât e de respectată noțiunea de antrenor, nu știam ce se gândește.

Am vrut să văd care e cu mine și care nu e cu mine. Glumesc! Asta e viața. După 4 înfrângeri, n-am ieșit din casă. Am analizat, mă gândeam ce să schimb. Oi fi tu mare, Hagi, dar... La mijloc era România și nu te joci .

Sunt fericit, zâmbesc, sperăm să continuăm munca și echipa să facă ambele faze. Când îmi merge bine, vreau să găsesc cât mai mulți tineri, viitorul. E obiectiv”, a declarat Hagi, la conferința de presă.

Următorul meci al naționalei are loc marți, de la 21:45, contra Bosniei, la Zenica.

FOTO. România - Polonia 2-1

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