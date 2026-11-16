România - Polonia 2-1, disputat sâmbătă, a avut o audiență TV cu peste o jumătate de milion de persoane peste cea de la umilința din tur, scor 0-6, la Varșovia.

Față de media jocurilor disputate la final de septembrie - început de noiembrie, la victoria cu Polonia s-au uitat un surplus de peste 25%.

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Peste 45.000 de oameni în tribune și aproape două milioane de telespectatori în fața televizoarelor. Acesta a fost interesul stârnit de meciul România - Polonia 2-1, care a produs prima victorie a naționalei noastre în 2026, în jocurile oficiale.

Cum s-au recâștigat 500.000 de români!

Dacă în tribune, inclusiv la confruntarea precedentă, tribunele au fost aproape pline, audiența TV a fost mult peste cea de până acum. Spre exemplu, față de confruntarea cu Polonia, de la Varșovia, când am fost umiliți, scvor 6-0, naționala a câștigat acum peste o jumătate de milion de persoane

Mai mult, față de media tuturor celor 4 jocuri susținute la final de septembrie - început de octombrie transmise de Antena 1, pierdute toate, la meciul de sâmbătă s-au uitat cu peste 25% mai mulți români.

AUDIENȚA TV LA CELE 5 MECIURI DIN ACEASTĂ TOAMNĂ

Suedia - România 2-1, vineri, 21:45 1.597.000

România - Bosnia 2-4, luni 21:45 1.510.000

Polonia - România 6-0, vineri 21:45 1.475.000

România - Suedia 0-1, luni 21:45 1.697.000

România - Polonia 2-1, sâmbătă 21:45 1.985.000

2,1 milioane de telespectatori a avut meciul Spania - Portugalia 1-0, din optimile CM 2026, transmis de Antena 1, al 4-lea cel mai vizionat joc la noi în țară de la recentul Campionat Mondial, în vreme ce finala Spania - Argentina 1-0 a avut aproape 3,5 milioane de privitori

Diferența mare, în plus acum față de precedentele jocuri, e dată în principal de scor. În primele 4 dispute, România nu doar că a fost condusă, dar încă de la pauză sau chiar mai devreme se prefigura înfrângerea, astfel că interesul telespectatorilor s-a diminuat.

În meciul din Suedia, gazdele deja conduceau la pauză, scor 2-1

Cu Bosnia a fost 0-2 în minutul 20 și 1-3 la pauză

În Polonia am rămas în inferioritate la jumătatea primei reprize și am și luat gol imediat

Cu Suedia acasă am fost conduși încă din minutul 13

Sâmbătă meciul a fost extrem de echilibrat și comparativ cu toate celelalte partide, România a marcat prima și, la final, avea să și câștige.

Victoria cu Polonia, sub succesul cu Austria, cu Lucescu antrenor

Precedentul succes important, obținut în fața unui adversar cu nume, a fost în toamna lui 2025: 1-0 cu Austria, gol marcat de Ghiță la ultima fază. Atunci, selecționer era Mircea Lucescu și, exact ca și acum, acea victorie ne-a permis să păstrăm șanse de calificare la CM la meciul care urma, în Bosnia.

Acum vom juca tot în Bosnia și avem șanse să evităm ultimul loc. Audiența de la meciul cu Austria a fost de 2.150.000 de persoane, puțin mai mare decât la meciul de sâmbătă, de pe Arena Națională.

Mâine transmite tot Antena 1

Meciul cu care vom încheia grupa de Nations League va fi televizat tot de Antena 1. Bosnia - România se va disputa marți, de la 21:45. Dacă vom termina pe locul 4, atunci în martie vom susține un baraj, tur-retur, de menținere-promovare în Liga B.

Printre posibilele adversare: Belarus, Cipru, Estonia și Moldova sau Insulele Feroe. Și aceste meciuri vor fi transmise tot de Antena 1, televiziune care deține drepturile exclusive și pentru confruntările din preliminariile CE de anul viitor.

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