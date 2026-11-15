Furie în Polonia Ce s-a întâmplat pe Arena Națională: „Au preferat să stea 45 de minute în autocar” +10 foto
Fotbaliștii Poloniei au prin zona mixtă fără să se oprească în fața jurnaliștilor. Foto: captură X @sport_tvppl
Liga Națiunilor

Furie în Polonia Ce s-a întâmplat pe Arena Națională: „Au preferat să stea 45 de minute în autocar”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 11:57
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 11:57
  • Aproape toți fotbaliștii echipei naționale a Poloniei au refuzat să ofere declarații jurnaliștilor prezenți pe Arena Națională, după înfrângerea cu România, scor 1-2, în etapa #5 a Ligii Națiunilor.
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Atitudinea jucătorilor pregătiți de Jan Urban a fost criticată de presa poloneză, care a relatat că aceștia au preferat să aștepte în autocar în loc să răspundă întrebărilor reporterilor.

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Fotbaliștii Poloniei au evitat jurnaliștii după înfrângerea cu România

Aproape toți internaționalii polonezi au trecut în grabă prin zona mixtă a Arenei Naționale, fără să răspundă solicitărilor jurnaliștilor.

Fotbaliștii au părăsit vestiarul în jurul orei 00:30, însă autocarul delegației poloneze nu putea pleca înainte ca selecționerul Jan Urban să încheie conferința de presă, care a durat până la ora 01:15.

Fotbaliștii Poloniei trec prin zona mixtă fără să se oprească în fața jurnaliștilor, după înfrângerea cu România. Foto: captură X @sport_tvppl
Fotbaliștii Poloniei trec prin zona mixtă fără să se oprească în fața jurnaliștilor, după înfrângerea cu România. Foto: captură X @sport_tvppl

Galerie foto (10 imagini)

Fotbaliștii Poloniei trec prin zona mixtă fără să se oprească în fața jurnaliștilor, după înfrângerea cu România. Foto: captură X @sport_tvppl Fotbaliștii Poloniei trec prin zona mixtă fără să se oprească în fața jurnaliștilor, după înfrângerea cu România. Foto: captură X @sport_tvppl Fotbaliștii Poloniei trec prin zona mixtă fără să se oprească în fața jurnaliștilor, după înfrângerea cu România. Foto: captură X @sport_tvppl Fotbaliștii Poloniei trec prin zona mixtă fără să se oprească în fața jurnaliștilor, după înfrângerea cu România. Foto: captură X @sport_tvppl Fotbaliștii Poloniei trec prin zona mixtă fără să se oprească în fața jurnaliștilor, după înfrângerea cu România. Foto: captură X @sport_tvppl
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Jurnaliştii polonezi au criticat comportamentul jucătorilor.

„Fotbaliștii au trecut prin zona mixtă fără să acorde nicio atenție jurnaliștilor. De parcă ar fi uitat că reporterii reprezintă doar o legătură între echipă și suporterii săi.

Au preferat să stea 45 de minute în autocar, în loc să răspundă întrebărilor și să le explice suporterilor ce se întâmplă cu echipa lor”, a scris jurnalistul polonez.

Robert Lewandowski și Sebastian Szymanski, singurii care s-au oprit în zona mixtă

Sebastian Szymanski a acceptat să ofere un scurt interviu jurnalistului Mateusz Borek, pentru Kanal Sportowy, însă nu a mai răspuns întrebărilor celorlalți reporteri.

În schimb, Robert Lewandowski, căpitanul reprezentativei Poloniei, s-a oprit în fața grupului de jurnaliști și a analizat înfrângerea suferită pe Arena Națională.

„Singurul care a dat dovadă de clasă în această privință a fost Robert Lewandowski”, au mai scris polonezii.

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