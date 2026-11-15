Cristian Geambașu Respirăm fără aparate +45 foto
Opinii

Cristian Geambașu Respirăm fără aparate

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 00:27
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 00:27
  • 2-1 cu Polonia și au dispărut o parte dintre nori. Un joc bun, disciplină, implicare, dar și destule greșeli. Și descoperirea unui jucător care poate fi important. Corbu.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Polonia a venit la București cu o fantomă a echipei care ne-a bătut cu 6-0 la Varșovia. România a părut astfel o formație mai disciplinată, dar la fel de limitată la construcție.

Alegerile lui Gheorghe Hagi - titularizarea lui Ianis Hagi, lăsarea pe bancă a lui Bancu și alegerea lui Eissat, preferința pentru Florinel Coman în dauna lui Bîrligea - au alimentat discuțiile dinaintea meciului. 

Nivel de ligă secundă în prima repriză

Prima repriză a fost interesantă pentru că jucau ai noștri, altfel fotbalul pus pe masă de cele două naționale a fost de nivel de ligă secundă.

Un singur șut pe poartă, cel al lui Băluță, dar și acela mai mult o pasă la portarul Dragowski. Polonezii aveau 4 puncte și sperau că printr-o victorie făceau 7 și rămâneau în cursa pentru locul 2 în grupă. Pe teren au arătat de parcă nu își propuneau nimic.

Imediat după schimbările lui Hagi, Bîrligea și Corbu în locul lui Coman și Ianis Hagi a crescut brusc viteza de joc și o dată cu viteza polonezii au început să greșească.

Un rezultat care nu trebuie celebrat

Autogolul lui Kiwior, interpus în combinația dintre Cicâldău și Bîrligea, și golul lui Man au fost cele 4 minute de aur ale României în fața Poloniei.

Au fost suficiente câteva pase rapide și privirea direct spre poarta lui Dragowski pentru ca ai noștri să se scuture de zgura mediocrității care părea lipită definitiv de ai noștri. Cât de important poate fi factorul emoțional!

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro

Galerie foto (45 imagini)

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
+45 Foto
labels.photo-gallery

Acest 2-1 cu Polonia este un rezultat care nu trebuie celebrat. Dar îți dă dreptul la o bucurie sinceră, aceea că dincolo de coșmarul celor 4 înfrângeri consecutive te poți aduna și poți propune un fotbal coerent, cu disciplină, voință și minte limpede.

De asemenea, poate fi un rezultat periculos în vederea meciului de la Zenica, dacă efectul victoriei cu Polonia va fi euforic. Dar deocamdată respirăm fără aparate, ceea deja este foarte mult.

polonia romania victorie liga natiunilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:46
La un pas de bătaie și pe aeroport FOTO. Fanii polonezi s-au certat cu angajații Federației la plecarea din București! A intervenit Poliția
La un pas de bătaie și pe aeroport FOTO. Fanii polonezi s-au certat cu angajații Federației la plecarea din București! A intervenit Poliția
19:28
700 de oameni la Mogoșoaia Ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei după victoria cu Polonia: „Hagi a decis”
700 de oameni la Mogoșoaia Ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei după victoria cu Polonia: „Hagi a decis”
19:20
A plecat din cantonament Gică Hagi a pierdut un titular pentru meciul cu Bosnia + O veste excelentă pentru selecționer
A plecat din cantonament Gică Hagi  a pierdut un titular pentru meciul cu Bosnia + O veste excelentă pentru selecționer
19:36
A umilit Portugalia Mesajul lui Hojlund pentru Cristiano Ronaldo, după victoria zdrobitoare a Danemarcei: „Siuuuu”
A umilit Portugalia Mesajul lui Hojlund pentru Cristiano Ronaldo, după victoria zdrobitoare a Danemarcei: „Siuuuu”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O seară frumoasă și atât

Radu Naum: O seară frumoasă și atât

Radu Naum: O seară frumoasă și atât
Un Hagi pragmatic și inspirat

Silviu Tudor Samuilă: Un Hagi pragmatic și inspirat

Silviu Tudor Samuilă: Un Hagi pragmatic și inspirat
De ce trebuie să ne temperăm entuziasmul exagerat

Dan Udrea: De ce trebuie să ne temperăm entuziasmul exagerat

Dan Udrea: De ce trebuie să ne temperăm entuziasmul exagerat
Ori de câte ori ne judecăm că „asta se întâmplă pentru că suntem români”

Cătălin Tolontan: Ori de câte ori ne judecăm că „asta se întâmplă pentru că suntem români”

Cătălin Tolontan: Ori de câte ori ne judecăm că „asta se întâmplă pentru că suntem români”
Respirăm fără aparate

Cristian Geambașu: Respirăm fără aparate

Cristian Geambașu: Respirăm fără aparate
MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”
Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?
Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
Top stiri
România nu e la mâna ei CALCULE. De ce e important să evităm barajul din Nations League + rezultatele necesare în ultima rundă
Liga Națiunilor
11:15
România nu e la mâna ei CALCULE. De ce e important să evităm barajul din Nations League + rezultatele necesare în ultima rundă
Citește mai mult
România nu e la mâna ei CALCULE. De ce e important să evităm barajul din Nations League + rezultatele necesare în ultima rundă
Iritat de întrebările despre Ronaldo  Selecționerul Portugaliei a răbufnit după umilința cu Danemarca:  „Ce să-mi lipsească?”
Liga Națiunilor
13:16
Iritat de întrebările despre Ronaldo Selecționerul Portugaliei a răbufnit după umilința cu Danemarca: „Ce să-mi lipsească?”
Citește mai mult
Iritat de întrebările despre Ronaldo  Selecționerul Portugaliei a răbufnit după umilința cu Danemarca:  „Ce să-mi lipsească?”
La ultima fază! Rezervele FCSB, chinuite în primul meci după demisia lui MM Stoica » Fiul lui Pintilii, în lotul lui Reghecampf
Superliga
14:53
La ultima fază! Rezervele FCSB, chinuite în primul meci după demisia lui MM Stoica » Fiul lui Pintilii, în lotul lui Reghecampf
Citește mai mult
La ultima fază! Rezervele FCSB, chinuite în primul meci după demisia lui MM Stoica » Fiul lui Pintilii, în lotul lui Reghecampf
Șuberek ca-n povești în București și alte bunătăți dobrogene, la Patiseria Nana de lângă Cișmigiu
B365
13.11
Șuberek ca-n povești în București și alte bunătăți dobrogene, la Patiseria Nana de lângă Cișmigiu
Citește mai mult
Șuberek ca-n povești în București și alte bunătăți dobrogene, la Patiseria Nana de lângă Cișmigiu

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 11 rapid 12 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti polonia echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova fcsb Jesus Owono
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share