2-1 cu Polonia și au dispărut o parte dintre nori. Un joc bun, disciplină, implicare, dar și destule greșeli. Și descoperirea unui jucător care poate fi important. Corbu.

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Polonia a venit la București cu o fantomă a echipei care ne-a bătut cu 6-0 la Varșovia. România a părut astfel o formație mai disciplinată, dar la fel de limitată la construcție.

Alegerile lui Gheorghe Hagi - titularizarea lui Ianis Hagi, lăsarea pe bancă a lui Bancu și alegerea lui Eissat, preferința pentru Florinel Coman în dauna lui Bîrligea - au alimentat discuțiile dinaintea meciului.

Nivel de ligă secundă în prima repriză

Prima repriză a fost interesantă pentru că jucau ai noștri, altfel fotbalul pus pe masă de cele două naționale a fost de nivel de ligă secundă.

Un singur șut pe poartă, cel al lui Băluță, dar și acela mai mult o pasă la portarul Dragowski. Polonezii aveau 4 puncte și sperau că printr-o victorie făceau 7 și rămâneau în cursa pentru locul 2 în grupă. Pe teren au arătat de parcă nu își propuneau nimic.

Imediat după schimbările lui Hagi, Bîrligea și Corbu în locul lui Coman și Ianis Hagi a crescut brusc viteza de joc și o dată cu viteza polonezii au început să greșească.

Un rezultat care nu trebuie celebrat

Autogolul lui Kiwior, interpus în combinația dintre Cicâldău și Bîrligea, și golul lui Man au fost cele 4 minute de aur ale României în fața Poloniei.

Au fost suficiente câteva pase rapide și privirea direct spre poarta lui Dragowski pentru ca ai noștri să se scuture de zgura mediocrității care părea lipită definitiv de ai noștri. Cât de important poate fi factorul emoțional!

Acest 2-1 cu Polonia este un rezultat care nu trebuie celebrat. Dar îți dă dreptul la o bucurie sinceră, aceea că dincolo de coșmarul celor 4 înfrângeri consecutive te poți aduna și poți propune un fotbal coerent, cu disciplină, voință și minte limpede.

De asemenea, poate fi un rezultat periculos în vederea meciului de la Zenica, dacă efectul victoriei cu Polonia va fi euforic. Dar deocamdată respirăm fără aparate, ceea deja este foarte mult.