Hagi a spart gheața! România, prima victorie într-un meci oficial de la revenirea pe bancă a lui Gică! 2-1 cu Polonia

România - Polonia 2-1. „Tricolorii” au obținut primul succes oficial sub comanda lui Gică Hagi în actualul mandat.

Cicâldău a deschis scorul ('68), iar Dennis Man a marcat pentru 2-0 ('72), în timp ce Radu Drăgușin a avut o intervenție colosală în prelungiri. Polonezii au înscris prin Regula ('82).

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„Tricolorii” au început modest partida de pe Arena Națională, polonezii fiind periculoși în mai multe rânduri, un gol al lui Robert Lewandowski fiind anulat pentru ofsaid.

Primul șut pe poartă al echipei noastre a venit abia în prelungirile primei reprize, când Tudor Băluță a semnat prima ocazie importantă a României.

România - Polonia 2-1 . „Tricolorii”, altă față în repriza a doua

În partea secundă, elevii lui Hagi au arătat altă atitudine și au pus treptat pericol la poarta polonezilor.

În minutul 68, Cicâldău a deblocat tabela printr-un șut deviat de Kiwior în propria poartă, iar, patru minute mai târziu, Dennis Man avea să dubleze avantajul, după o fază în care a scăpat spre poartă alături de Bîrligea.

Victoria n-a fost însă fără emoții. Regula i-a băgat pe polonezi în joc, în minutul 82, cu o lovitură de cap imparabilă, după o lovitură liberă.

Polonia a forțat egalarea, însă „tricolorii” s-au apărat și au reușit să securizeze primele 3 puncte din această ediție a Ligii Națiunilor.

România - Polonia 2-1

Au marcat: Cicâldău (68), Man (72) / Regula (82)

Cicâldău (68), Man (72) / Regula (82) Asistența: 45827 spectatori

Final de meci.

Min. 90+3 - Galben și pentru Eissat.

Min. 82 - Gol Polonia! Regula reduce din diferență cu o lovitură de cap, în urma unei centrări din lovitură liberă. Hindrich nu a avut nicio speranță.

Min. 79 - Benedyczak trimite un șut periculos de la marginea careului, însă Hindrich e atent și reține în doi timpi.

Min. 73 - Iese Man, intră Stoica.

Min. 72 - Goool România! Dennis Man dublează avantajul naționalei, după ce a scăpat alături de Bîrligea spre poartă. Atacantul i-a pasat, iar internaționalul de la PSV nu l-a iertat pe portarul polonez.

Min. 68 - Gol România! Pasa lui Cicâldău către Bîrligea este deviată de Kiwior, care trimite în propria poartă.

Min. 67 - Ies Coman și Ianis Hagi, intră Corbu și Bîrligea.

Min. 61 - Galben pentru Rațiu.

Min. 59 - Florinel Coman deschide scorul, cu un șut din interiorul careului, deviat de apărarea adversă, însă reușita a fost anulată după intrvenția VAR, în urma unui fault anterior.

Min. 57 - Galben pentru Băluță.

Min. 51 - Galben pentru Kiwior, după un fault asupra lui Dragomir.

Min. 50 - Șutul lui Vlad Dragomir din afara careului este reținut de portarul Dragowski.

Min. 49 - Galben pentru Ianis Hagi.

Min. 46 - Începe repriza secundă.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 45+1 - Băluță trimite un șut din interiorul careului, mingea lovește pământul și este respinsă la limită de portarul polonez, de la colțul scurt/

Min. 34 - Galben pentru polonezul Regula.

Min. 29 - Nowak trimite un șut din prima, din afara careului, însă încercarea sa trece destul de departe de poarta lui Hindrich.

VIDEO. Atmosfera creată de suporterii aflați în peluză:

Min. 20 - Ianis Hagi șutează puternic după o lovitură liberă bătută scurt de Cicâldău, însă șutul său trece puțin pe lângă vinclu.

Min. 7 - Polonezii trimit balonul în poartă, însă golul este anulat pentru ofsaid.

Min. 3 - Cash trimite un șut puternic pe jos, din afara careului, dar mingea este respinsă de apărarea noastră.

Min. 2 - Galben pentru Drăgușin.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

România: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Eissat - Cicâldău, Băluță, Dragomir - Hagi - Coman, Man

Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Eissat - Cicâldău, Băluță, Dragomir - Hagi - Coman, Man Rezerve: Târnovanu, Popescu, Ghiță, Bîrligea, Bancu, Ilie, Stoica, Screciu, Cîrjan, Corbu, Moruțan, Strata

Târnovanu, Popescu, Ghiță, Bîrligea, Bancu, Ilie, Stoica, Screciu, Cîrjan, Corbu, Moruțan, Strata Selecționer: Gică Hagi

Gică Hagi Polonia: Dragowski - Cash, Potulski, Kiwior, Kubiak - Regula, Szymanski, Nowak, Zalewski - Lewandowski, Swiderski

Dragowski - Cash, Potulski, Kiwior, Kubiak - Regula, Szymanski, Nowak, Zalewski - Lewandowski, Swiderski Rezerve: Kochalsi, Abramowicz, Piatkowski, Kedziora, Mazurek, Benedyczak, Urabanski, Pyrka, Zukowski, Puchacz, Skoras, Poreba

Kochalsi, Abramowicz, Piatkowski, Kedziora, Mazurek, Benedyczak, Urabanski, Pyrka, Zukowski, Puchacz, Skoras, Poreba Selecționer: Jan Urban

Jan Urban Arbitru : Sebastian Gishamer / Asistenți: Roland Riedel, Santino Schreiner

: Sebastian Gishamer / Roland Riedel, Santino Schreiner Arbitru VAR: Manuel Schuttengruber / Asistent VAR: Josef Spurny (toți din Austria)

„Trebuie să câștigăm un prim meci. Este primul lucru la care trebuie să se gândească Hagi. Are multe probleme, dar trebuie să câștigăm, asta așteaptă și suporterii. Dacă reușim să ne luăm revanșa, ar fi extraordinar”, a declarat Miodrag Belodedici.

Federația anunță că Arena Națională va fi aproape plină la România - Polonia: „Suporterii tricolori demonstrează încă o dată că sunt alături de echipa națională chiar și în momentele dificile”.

FRF anunță că fanii vor avea acces în stadion prin aplicația Bilete FRF. Porțile zonei dedicate fanilor se deschid la ora 18:45.

Pentru facilitarea deplasării spectatorilor, programul mijloacelor de transport STB va fi prelungit până la ora 1:00.

Rareș Ilie nu a prins lotul.

Detalii despre România - Polonia

Conform informațiilor postate pe site-ul UEFA, Rareș Ilie nu a prins lotul pentru acest meci.

Gică Hagi nu se poate baza la această acțiune pe Ionuț Radu, Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă, iar Răzvan Marin este suspendat pentru meciul cu Polonia, după ce a acumulat două cartonașe galbene în primele 4 meciuri din Liga Națiunilor.

Mai sunt disponibile mai puțin de 10.000 de bilete pentru meciul cu Polonia. Casele de bilete de la Arena Națională se deschid la ora 12:00 și vor opera până la ora 22:30.

Gică Hagi: „Sunt optimist că vom face un meci bun, contra unui adversar foarte iute, care știe fotbal”

„Am avut aproape o săptămână la dispoziție, ne-am antrenat foarte bine, suntem într-o perioadă în care ne-am cunoscut mult mai bine unul pe altul. Sunt optimist că vom face un meci bun, contra unui adversar foarte iute, care știe fotbal”.

„I-am văzut bine pe băieți optimiști, încrezători, ceea ce e foarte bine, pentru că suntem la echipa națională, chiar dacă nu ne cade bine ceea ce a fost în trecut. Căutăm succesul, îl vrem și trebuie să lucrăm pentru că numai așa vin rezultatele”.

„Trebuie să nu luăm goluri și marcăm, atât. În rest sunt doar scenarii. O echipă puternică mental, tehnic, tactic, fizic, de asta avem nevoie. Trebuie să reacționezi, nu contează dacă iei un gol, trebuie să revii, să joci 90 de minute. Nu contează dacă adversarul te conduce, important e să revii, să te impui, să joci fotbalul tău”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă.

Lotul ales de Gică Hagi pentru meciul cu Polonia

PORTAR

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0)

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0)

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3)

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 4 10 2 Bosnia și Herțegovina 4 8 3 Polonia 4 4 4 România 4 0

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