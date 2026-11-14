„Tu așa iei jucătorii la națională?”  Fostul atacant, nemulțumit de selecție: „Unii nu știu să stea în teren”
România U19. Foto: Facebook, Echipa națională de fotbal a României
Nationala

„Tu așa iei jucătorii la națională?” Fostul atacant, nemulțumit de selecție: „Unii nu știu să stea în teren”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.11.2026, ora 22:57
alt-text Actualizat: 14.11.2026, ora 22:57
  • Sabin Ilie (51 de ani), fostul atacant al celor de la Steaua și Rapid, a criticat modul în care se face selecția la reprezentativa U19 a României, după cele două înfrângeri suferite de echipa pregătită de Ion Marin în preliminariile EURO 2027.
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Fostul fotbalist și-a exprimat nemulțumirea atât față de nivelul unor jucători convocați, cât și față de componența staff-ului tehnic al reprezentativei de juniori.

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Sabin Ilie, critici la adresa naționalei U19 a României: „Sunt jucători care nu știu să stea în teren”

După înfrângerea în fața Italiei, scor 0-2, elevii lui Ion Marin au cedat și în fața Israelului, scor 1-2, deși au condus până în minutul 85.

„Dumnezeule, suntem în 2026! Dacă mie mi-ar fi spus că staff-ul e domnul Ion Marin cu Pena și cu ăsta …s-a terminat.

Nici nu mai trebuie să mai deschid gura”, a spus fostul fotbalist, conform fanatik.ro.

Întrebat ce îi reproșează lui Marius Pena, fostul atacant și actualul secund al lui Ion Marin la naționala U19, Sabin Ilie a răspuns:

Lumea trebuie să înțeleagă că fotbalul câteodată nu se învață din cărți, se învață din experiență. Păi ce vreți să vă spun? Că sunt jucători Under 19 care nu știu să stea în teren? Atacanți? Când vine mingea se întorc. Doamne iartă-mă! N-am nimic cu Pena, care a fost și el un jucător…. dar a ajuns Pena să joace vreodată cu Mendieta, contra lui Koller?… Sabin Ilie, fost atacant
  • Pena a câștigat titlul și Supercupa României cu Oțelul Galați în 2011, sub comanda lui Dorinel Munteanu.
  • De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat la FC Național, CSM Râmnicu Vâlcea, Concordia Chiajna și FK Baku.

Sabin Ilie contestă modul în care se face selecția la naționala U19

Sabin Ilie susține că reprezentanții Federației Române de Fotbal se bazează pe recomandările cluburilor atunci când vine vorba despre selecția tinerilor fotbaliști.

„Păi, tu așa iei jucătorii la națională? Eu știu cum e și vă spun. Se trimite la cluburi o hârtie, de la federație (n.r. cu mesajul): «Dați-ne cei mai buni jucători pe care îi aveți!».

Așa se face? Vrei să avem o națională și să vină jucători din urmă? Cine să îi învețe?”, a mai declarat fostul fotbalist.

În schimb, Sabin Ilie vede cu ochi buni venirea lui Vlad Chiricheș în staff-ul tehnic al lui Ion Marin.

O să facă un cuplu extraordinar, ca mentalitate, ca principii, Ion Marin cu Chiricheș Sabin Ilie, fost atacant

Rezultatele și programul României U19 în preliminariile Campionatului European din 2027:

  • 11 noiembrie: Italia - România 2-0
  • 14 noiembrie: Israel - România 2-1
  • 17 noiembrie, ora 14:00: România - Ucraina

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