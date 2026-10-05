Fanii iau cu asalt Arena Națională Câte bilete s-au vândut pentru România - Suedia, meciul #4 din Liga Națiunilor

România o întâlnește în această seară pe Suedia, de la ora 21.45, în etapa #4 a Ligii Națiunilor.

Câte bilete s-au vândut pentru duelul de pe Arena Națională, mai jos în articol.

Meciul România - Suedia va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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„Tricolorii” vor disputa în această seară primul meci oficial în fața propriilor suporteri, pe Arena Națională, în noul mandat al selecționerului Gică Hagi.

Câte bilete s-au vândut pentru meciul România - Suedia

Deși naționala lui Gică Hagi are un început dezastruos în Liga Națiunilor, având trei înfrângeri consecutive, fanii români vor fi prezenți în număr ridicat pe Arena Națională.

Conform surselor GOLAZO.ro, pentru duelul din această seară s-au vândut, până în acest moment, aproximativ 45.000 de bilete.

55.634 locuri este capacitatea Arenei Naționalei

Imnul României va fi interpretat de tenorul Teodor Ilincăi, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din generația sa, care de-a lungul timpului a colaborat cu mai multe teatre de operă din toată lumea și a câștigat numeroase premii și distincții .

„Tricolorii” vin după înfrângerea umilitoare de la Varșovia, cu Polonia, scor 0-6. Anterior, România pierduse și duelurile cu Bosnia (2-4) și Suedia (1-2).

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 3 7 2. Bosnia 3 5 3. Polonia 3 4 4. România 3 0

Lotul României pentru meciul cu Suedia

Portari : Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru Fundași : Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Vladimir Screciu, Tony Strata

: Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Vladimir Screciu, Tony Strata Mijlocași : Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir

: Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir Atacanți: Florin Tănase, Dennis Man, Valentin Mihăilă

Printre jucătorii români care lipsesc în ultimul meci al acestei acțiuni se numără Radu Drăgușin, Virgil Ghiță (suspendați), Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Marius Marin (accidentați), Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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