România are viitor? Naționala U18, neînvinsă în Portugalia, ultima verificare înainte de CM 2026: „Putem trece de grupe”

Selecționata de juniori a României a încheiat neînvinsă ultima repetiție înaintea Campionatului Mondial U17 din Qatar.

Echipa pregătită de Mircea Diaconescu a terminat pe locul 2 Turneul celor 4 Națiuni din Portugalia, la egalitate de puncte cu gazdele, care au câștigat competiția datorită golaverajului.

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România U18 a încheiat turneul din Portugalia cu o victorie, 1-0 împotriva reprezentativei similare a Uzbekistanului. Corduneanu a marcat unicul gol al partidei în repriza secundă. Meciul s-a disputat luni, 5 octombrie, pe Estadio Municipal de Lousada.

România U18, locul 2 la Turneul celor 4 Națiuni, cu două victorii și un egal

„Tricolorii” mici s-au clasat pe locul 2, cu 7 puncte, în Turneul celor 4 Națiuni, la egalitate cu selecționata țării gazdă, care a câștigat trofeul datorită golaverajului.

România a început turneul cu o victorie, 2-0 împotriva Turciei. Eduardo Bodnar a deschis scorul în minutul 42, iar Andrei Niculcea a înscris pentru 2-0 în minutul 49.

În al doilea meci, „tricolorii” au remizat cu Portugalia, 2-2, după ce au fost conduși cu 0-2.

Sandro Ferreira a marcat pentru gazde în minutul 19, iar João Bravo Miranda a dus scorul la 2-0 în minutul 47. România a revenit prin Rareș Silitra, care a înscris în minutele 63 și 84.

Portugalia a luat trofeul la goluri marcate

Bilanțul României: două victorii și un egal, 5 goluri marcate și două primite.

Portugalia a acumulat tot 7 puncte și a avut același golaveraj, +3, dar a câștigat trofeul datorită numărului mai mare de goluri marcate: 7, față de 5 ale României.

Mircea Diaconescu: „Avem speranțe că la Mondiale o să iasă măcar la fel de bine ca în Portugalia”

Turneul din Portugalia a fost gândit de stafful României ca ultima verificare înaintea Campionatului Mondial.

Selecționerul Mircea Diaconescu spune că rezultatele și, mai ales, modul în care echipa a gestionat momentele dificile îi dau motive de optimism înaintea competiției din Qatar.

„Noi avem speranțe că la Mondiale o să iasă măcar la fel de bine ca în turneul din Portugalia, pe care l-am folosit ca să facem ultima repetiție.

Am vorbit cu jucătorii că, în anumite momente, trebuie să ținem de rezultat, pentru că trebuie să învățăm să jucăm și la rezultat”, a declarat Diaconescu pentru GOLAZO.ro.

„Cu șapte puncte trecem de grupe”

Selecționerul naționalei U18 consideră că echipa a obținut în Portugalia exact ceea ce avea nevoie înaintea Mondialului.

„Eu zic că a ieșit bine. Am întâlnit trei echipe puternice, foarte puternice, toate trei. Am făcut, prin această repetiție, numărul necesar de puncte ca să trecem mai departe de faza grupelor de la Mondial.

Cu șapte puncte, sigur am trece de faza grupelor. Primele două se califică mai departe, plus cele mai bune opt locuri 3”.

„Ar trebui să fim mai atenți la finalizare”

Dincolo de rezultate, Diaconescu a identificat și capitolul la care echipa mai are de lucrat în săptămânile rămase până la Mondial.

„M-a mulțumit foarte tare atitudinea băieților. Sunt foarte receptivi, foarte focusați. N-au făcut niciun pas înapoi. De reglat, ar trebui să fim un pic mai atenți la finalizare.

Asta înseamnă și centrări, și șuturi la poartă, tot ce înseamnă finalizare. În ultima treime ar trebui să fim un pic mai clari”.

„Am dat minute tuturor jucătorilor”

Selecționerul a remarcat și faptul că nivelul echipei nu a scăzut odată cu schimbările făcute în primul 11. Diaconescu a încercat să le ofere tuturor jucătorilor minute și spune că acest lucru îi complică alegerea pentru primul meci de la Mondiale.

„Din punctul meu de vedere, toți jucătorii au jucat foarte bine, fie că au intrat de pe bancă, fie că au fost în primul 11. Nu s-a simțit nicio diferență. Am încercat să le oferim tuturor un număr cât de cât egal de minute și toată lumea s-a comportat foarte bine”.

Iar concurența pentru locurile de titulari este, în opinia selecționerului, una dintre concluziile pozitive ale turneului.

„Asta ne mulțumește, pentru că suntem puși în dificultate să alegem primul 11 pentru primul meci de la Mondiale. Toată lumea a jucat, cam toți au avut minute egale”.

„Nu le este frică să joace cu nimeni”

Diaconescu spune că echipa a câștigat încredere și că jucătorii nu s-au temut de niciunul dintre adversarii întâlniți în Portugalia.

„Băieții au arătat că nu le este frică să joace cu nimeni. Nu le e frică să se ia la trântă cu niciun adversar. Nu le e frică să domine niciun adversar și nici să pună în practică ceea ce pregătim, indiferent de adversar. Asta înseamnă valoare pentru ei”.

Limba română, o provocare pentru unii jucători

În lotul României U18 se află mai mulți jucători care evoluează la cluburi din străinătate. O parte dintre acești jucători s-au născut în afara României, iar adaptarea la limba română este una dintre preocupările staffului.

„Sunt copii care s-au născut în străinătate și nu vorbesc foarte bine limba română. Am luat legătura cu părinții lor și încercăm să-i facem să vorbească mai mult română acasă.

Se descurcă, înțeleg limba română și înțeleg ceea ce vrem de la ei”, a declarat selecționerul pentru GOLAZO.ro.

Lotul României U18 la Turneul celor 4 Națiuni

Portari

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia);

Fundași

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), Daniele PAUL (AS Roma | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), Robert CORDUNEANU (Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid | Spania), Deian GEANĂ (Progresul Spartac), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria);

Mijlocași

Daniel MOTÎNTĂU (Universitatea Craiova), Ioan PRECUP (Villarreal | Spania), Denys-Ioan MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța);

Atacanți

Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRA (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

România, la prima participare la Campionatul Mondial U17

România s-a calificat la Campionatul Mondial U17, fiind una dintre cele mai bune echipe clasate pe locurile secunde în ultima fază a calificărilor pentru EURO 2026.

Turneul final din acest an se va desfășura în Qatar, la baza sportivă Aspire Zone din Doha, în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026.

România va evolua în grupa K, alături de Mexic, Camerun și Venezuela, după următorul program:

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic – ROMÂNIA

Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela – ROMÂNIA

Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA – Camerun

Cele 48 de echipe calificate la CM U17 sunt împărțite în 12 grupe de câte patru. În șaisprezecimile de finală se califică primele două clasate din fiecare grupă, alături de cele mai bune opt echipe de pe locul 3.

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