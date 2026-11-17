Naționala U19 a României a câștigat duelul cu Ucraina, scor 1-0, în ultima partidă din runda a doua a preliminariilor pentru Euro 2027.

În urma acestui rezultat, „tricolorii” lui Ion Marin (71 de ani) s-au calificat în ultima rundă a calificărilor, înainte de turneul final.

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România U19 a avut un start dezastruos în grupa A6, după ce a suferit două înfrângeri consecutive, 0-2 cu Italia și 1-2 cu Israel.

România U19 s-a calificat în ultima rundă a calificărilor înainte de Euro 2027

Naționala pregătită de Ion Marin a obținut în cele din urmă o victorie chiar în ultimul meci din runda a doua a preliminariilor, 1-0 cu Ucraina.

După o primă repriză fără goluri, selecționerul l-a trimis în teren pe Fernando Pellegrini în minutul 65, atacant legitimat la Catanzaro. Acesta a marcat în minutul 87 și a adus victoria României.

Chiar dacă selecționata U19 a încheiat grupa A6 pe ultimul loc, cu 3 puncte, „tricolorii” s-au calificat în runda a treia a calificărilor, ultima înainte de turneul final.

România a obținut șansa de a lupta pentru un loc la Euro 2027 în calitate de cea mai bună echipă de pe locurile 4.

România U19 se află printre cele 28 de naționale calificate în această fază a competiției, care vor fi împărțite în 7 grupe a câte 4 echipe.

Doar câștigătoarele grupelor se vor califica la turneul final găzduit de Cehia.

Clasamentul grupei A6:

1. Ucraina 6p (3 meciuri)

2. Italia 4p (3 meciuri)

3. Israel 4p (3 meciuri)

4. România 3p (3 meciuri)

Primul „11” al României U19 în meciul cu Ucraina:

Mocan – Gheorghe, Ungureanu, Cojocariu (Bădărău 72′), Burlacu-Luca (Precupanu 84′) – Burlacu – Orban (Luncașu 46′ /Pellegrini 65′), Batzula, Bota – cpt., Țăroi – Roateș (Creța 65′)

Rezerve: Farcaș, Moisa, Drăghici, Coman

Lotul convocat de selecționerul Marin Ion

Portari

Eduard URSU (Villarreal | Spania), Arsenie MOCAN (Chindia Târgoviște), Răzvan FARCAȘ (Leganes | Spania)

Fundași

Costyn GHEORGHE (Gloria Bistrița), Bogdan UNGUREANU (Girona | Spania), Fabio BĂDĂRĂU (Monza | Italia), Raul COJOCARIU (Atalanta | Italia), Davide MOISA (Verona | Italia), Robert BURLACU (Politehnica Timișoara), Stefano PRECUPANU (Juventus | Italia)

Mijlocași

Sebastian BURLACU (Como | Italia), Rareș COMAN (Sassuolo | Italia), Hunor BATZULA (Sepsi OSK), Daniele LUNCAȘU (FC Bacău), Robert DRĂGHICI (Augsburg | Germania), Denis ȚĂROI (UTA Arad), Alex ORBAN (FC Bihor)

Atacanți

Fernando PELLEGRINI (Catanzaro | Italia), David CREȚA (TSG Hoffenheim | Germania), Alexandru BOTA (FC Bihor), Andrei ROATEȘ (Levante | Spania)

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