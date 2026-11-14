A împărțit vestiarul cu Rivaldo și Xavi Fostul fotbalist de la Dinamo și Barcelona lucrează acum într-un cazinou: „Unii oameni mă recunosc”

Samuel Okunowo (47 de ani), fostul fotbalist al celor de la Barcelona și Dinamo, a povestit cum a ajuns să lucreze într-un cazinou din Spania, dar și despre momentul dificil prin care a trecut în 2012, când un incendiu i-a distrus locuința din Nigeria.

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În prezent, nigerianul locuiește în Barcelona, participă la meciurile echipei de legende a clubului catalan și lucrează într-un cazinou.

Samuel Okunowo, fostul fotbalist de la Dinamo, lucrează într-un cazinou

Okunowo, care a împărțit vestiarul cu Pep Guardiola, Figo, Xavi și Rivaldo la Barcelona, dar și cu Flavius Stoican, Ianis Zicu, Florentin Petre, Claudiu Niculescu, Ionel Dănciulescu sau Ciprian Marica la Dinamo, a mărturisit că și-a dorit să aibă și o altă ocupație.

„Nu voiam să stau acasă fără să fac nimic. Am meciurile de fotbal, cele ale Asociației Foștilor Jucători, cele ale echipei de legende...

Dar am un prieten care este și membru al clubului Barcelona și căruia îi place foarte mult fotbalul. Într-o zi am vorbit cu el și i-am spus că vreau să lucrez alături de el.

Mi-a răspuns: «Nu, vorbești prostii. Nu vrei să faci asta. Tu vrei doar să te ocupi de lucruri care au legătură cu fotbalul».

Eu voiam să ies din casă, să fiu activ și să vorbesc spaniolă cu oamenii. Acasă vorbesc doar în limba mea maternă și în engleză. Voiam să învăț mai multe limbi străine.

Mi-a prezentat afacerea sa, care include o sală de bingo, un cazinou și multe altele. Și mi-a plăcut. Sunt liniștit acolo”, a declarat Okunowo, conform sport.es.

2003 a fost anul în care Samuel Okunowo a ajuns în România, la vârsta de 24 de ani, după ce evoluase la Barcelona, Benfica, Badajoz și Ionikos

Okunowo a vorbit și despre interacțiunile cu clienții cazinoului.

„Unii mă recunosc, dar uneori nu vreau să vorbesc. Sunt calm, îmi păstrez mereu calmul. Mai stau de vorbă cu oamenii, însă, atunci când cineva este agitat, trebuie să rămân calm și să-mi fac treaba”, a mai spus fostul fotbalist.

Samuel Okunowo a pierdut totul într-un incendiu, în 2012

Unul dintre cele mai dificile momente din viața fostului fotbalist a avut loc în 2012, în Nigeria, când un incendiu izbucnit în apropierea locuinței sale s-a extins și i-a distrus bunurile.

„Eram acasă, în țara mea. Era în 2012. Dormeam și, dintr-odată, s-a întâmplat ceva grav lângă casa mea. Nici acum nu știu exact ce s-a întâmplat, dar incendiul era foarte puternic. Apoi focul s-a extins la casa mea și a distrus totul.

Am fugit. Nu am luat nicio valiză, nimic. Când izbucnește un incendiu, te gândești cum să ieși, nu la lucrurile tale”, a povestit nigerianul.

Am pierdut multe dintre lucrurile pe care le dobândisem în timpul carierei de fotbalist. Am pierdut și pașaportul, și toate documentele. Aveam permisul de ședere în Spania și l-am pierdut. Aveam o mașină și multe alte lucruri pe care le dobândisem ca fotbalist. Am pierdut totul Samuel Okunowo, fostul fotbalist al celor de la Barcelona și Dinamo

Reprezentanții Barcelonei și cei ai Asociației Foștilor Jucători au încercat să-l ajute să revină în Spania, însă lipsa documentelor a complicat situația.

„Federația de fotbal din țara mea m-a ajutat. Echipa națională urma să joace un meci amical în Europa. Mi-au spus: «Samuel trebuie să vină cu noi».

Mi-au obținut o viză pentru o zi și mi-au prezentat documentele poliției. Autoritățile știau ce se întâmplase cu incendiul. Atunci mi-au dat din nou permisul de ședere”, a mai spus Okunowo.

Samuel Okunowo, campion al Spaniei cu Barcelona

Samuel Okunowo a ajuns la Barcelona în vara anului 1997, după ce a impresionat într-un meci disputat de selecționata Nigeriei împotriva Spaniei, la un turneu organizat în Portugalia.

Din echipa Spaniei făceau parte la acea vreme Iker Casillas și Xavi Hernandez. Fundașul nigerian a fost chemat să dea probe la clubul catalan și a semnat un contract după doar o săptămână.

După o perioadă petrecută la echipa secundă, Okunowo a fost promovat de Louis van Gaal la prima echipă, alături de care a câștigat titlul în sezonul 1998-1999.

21 de meciuri oficiale a disputat Samuel Okunowo pentru prima echipă a Barcelonei

Nigerianul a dezvăluit și motivul pentru care consideră că nu a reușit să se impună la Barcelona.

„Îmi doream să realizez mai multe la Barcelona. Din păcate, nu am putut continua din cauza genunchiului. Nu reușeam să mă recuperez. Când genunchiul nu e bine, ce poți face? Nu poți face nimic.

În zilele noastre există jucători care revin după accidentări grave, dar când un fotbalist suferă o accidentare serioasă și stă mai bine de un an fără să joace, este foarte complicat”, a mai spus acesta.

Momentul în care Louis van Gaal l-a certat pe Samuel Okunowo: „Ești prost?”

Fostul fundaș dreapta și-a amintit și de un derby cu Espanyol, când Louis van Gaal l-a schimbat la pauză pentru că nu și-a ales ghetele potrivite.

„Am ieșit la încălzire și am văzut că terenul era tare. Mi-am schimbat ghetele cu unele cu crampoane de cauciuc. Apoi am intrat la vestiare, iar între timp terenul a fost udat.

După ce a început meciul, mingea a ajuns în zona mea și, când am vrut să alerg, ghetele mi-au rămas înfipte în pământ.

Am jucat 45 de minute, după care m-a trimis pe bancă. Când am ajuns la antrenament a doua zi, m-a chemat în biroul său și m-a certat.

Mi-a spus: «Ești prost? De ce ți-ai pus ghetele acelea? Din cauza asta a trebuit să te schimb». I-am răspuns: «Bine, îmi pare foarte rău. O să învăț»”.

Samuel Okunowo a evoluat la Dinamo în sezonul 2003-2004

În 2003, la momentul transferului la Dinamo, Samuel Okunowo declara că își dorește să joace cât mai mult și le cerea suporterilor dinamoviști să aibă răbdare cu el.

„Dinamo și-a dorit foarte mult să mă aducă, iar pentru mine este esențial să joc. Dinamo joacă la un nivel înalt în România și sper să ajungă cât mai departe și în Cupa UEFA.

Le cer suporterilor lui Dinamo să aibă răbdare, pentru că voi da totul și îmi voi respecta contractul până la final”, declara Okunowo în 2003, conform uefa.com.

Două meciuri a disputat Samuel Okunowo pentru Dinamo în prima ligă a României, fără să marcheze

Dinamo avea să câștige atât campionatul, cât și Cupa României în sezonul 2003-2004.

După plecarea de la Dinamo, nigerianul a mai trecut pe la KF Tirana (Albania), Metalurg Donețk și Stal Alcevsk (Ucraina), VB Sports (Maldive) și Waltham Forest (Anglia), înainte de a reveni în țara natală, unde și-a încheiat cariera în 2013, la Sunshine Stars.

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