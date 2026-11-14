„Cel mai important meci de când am venit” Marius Șumudică, apăsat de problemele de la CFR Cluj: „E vital pentru noi”

Marius Șumudică (55 de ani) a vorbit despre importanța următorului meci oficial din Superligă, contra celor de la Oțelul Galați.

CFR Cluj - Oțelul se joacă sâmbătă, 21 octombrie, de la 17:30, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Antrenorul ardelenilor a tras câteva concluzii după amicalul de sâmbătă, 2-0 cu ASA Târgu Mureș, analizând jocul echipei sale, însă atenția sa se concentrează pe următoarea partidă oficială.

Marius Șumudică: „Meciul cu Oțelul e cel mai important de când am venit la Cluj”

Șumudică a subliniat importanța unei victorii în următorul meci, având în vedere situația din clasament, dar și o posibilă depunctare din cauza problemelor de la club.

„Pentru mine, e cel mai important meci de când am venit la Cluj. Fiindcă, dacă stau să mă iau după zvonurile care apar și care pot să fie și adevărate, cu depunctarea sau cu astea, orice meci de acum încolo e vital pentru noi.

Și atunci trebuie să câștigăm 3 puncte. Cum o vom face? Vom vedea. Nu putem să câștigăm, luăm un punct, asta e. Dar trebuie să punem ceva în zestre, că dacă nu băgăm nimic în traistă, la sfârșit, când se trage linia, o să fie groasă.

Dacă aceste zvonuri (n.r. - legate de posibila depunctare) vor deveni realitate, nu știu ce să vă spun.

Să dea Dumnezeu să rezolve, nu știu, nu sunt în temă, v-aș spune mai multe, dar nu sunt în temă”, a declarat Șumudică, după meci.

Marius Șumudică: „Suntem încă departe de ceea ce trebuie să fim”

În ceea ce privește victoria din amicalul disputat, tehnicianul a transmis:

„Rezultatul contează mai puțin. Pentru echipă, să câștigi înseamnă enorm. Mai ales că sunt jucători care au jucat foarte puțin, au nevoie de încredere, trebuie să prindă minute și o victorie te ajută.

Sunt mulțumit în mare parte, dar încă suntem departe de ceea ce trebuie să fim. Am întâlnit o echipă ambițioasă. Da, ce să zic? O sâmbătă plăcută.

Sunt genul de antrenor căruia îi place să lucreze, am luat și copii din academie. Sunt mulțumit de modul cum se prezintă.

Cert este că CFR-ul, în momentul de față, are academie, mai vin jucători din urmă și asta înseamnă mult. Dar trebuie antrenați. Și mie îmi e foarte greu în momentul în care am 30 și ceva de jucători la antrenament, n-am putut să le dau minute.

Astăzi a fost o oportunitate pentru ei și nu m-au dezamăgit”, a mai spus Șumudică.

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