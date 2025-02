Florin Gardoș e unul dintre cei păcăliți în afacerea Nordis, proiect imobiliar în care sute de persoane nu și-au primit apartamentele de lux pentru care plătiseră sume consistente.

Fostul internațional explică pașii prin care a ajuns să plătească aproape 150.000 de euro pentru două proprietăți, dar nu s-a ales cu absolut nimic.

Autoritățile au operat mai multe arestări, printre care și avocata Laura Vicol, fostă deputată PSD și soția acționarului principal Nordis.

„Mi-am dat seama că sunt foarte, foarte puternici în momentul în care eu, ca fotbalist de națională, cu ceva relații, am ajuns să fiu sfidat și ignorat total de ei”, spune Gardoș. Mai jos, dialogul integral.

Scandalul Nordis, dezvăluit opiniei publice în toamna anului trecut într-o investigație Recorder, a cuprins și câteva nume din fotbalul românesc. Printre acestea, George Pușcaș, atacantul naționalei României, și Florin Gardoș, care a bifat selecții în urmă cu un deceniu.

Gardoș (36 de ani), fost jucător și la FCSB, dar și în Premier League, la Southampton, a acceptat un dialog cu GOLAZO.ro pentru a explica în detaliu mecanismul prin care Nordis l-a păgubit cu aproape 150.000 de euro.

Florin, când te-ai interesat prima oară să cumperi ceva de la Nordis?

Cred că prin 2019 sau 2020. Eu încă eram jucător activ și m-a atras proiectul pe care îl aveau la Mamaia.

În ce stadiu era construcția?

Cred că erau ridicate 6-7 etaje.

Florin Gardoș: „Am plătit tot în avans, era foarte atractiv”

Ce ai luat de la ei?

Două camere de hotel. De câte 20 de metri pătrați fiecare.

Ce ți-au propus atunci, la început?

Mi-au dat un pachet întreg, un catalog în care erau prevăzute prețurile dacă dau 10% avans, dacă dau 50%, 90% și chiar 100%. Și era foarte atractiv, se făcea un discount mare.

Și ai achitat totul atunci?

Da!

Ce fel de contract ai făcut?

Nu se putea face un contract de vânzare-cumpărare fiindcă nu era terminată construcția, astfel că mi-au propus două chestiuni la acel moment. Prima: un precontract, practic o promisiune de vânzare. A doua: un contract de locațiune.

Ce prevedea acest contract de locațiune?

Că după finalizare, timp de 3 ani, cele două camere de hotel să le administreze ei, iar mie să-mi revină undeva la 7 la sută din suma investită. Banii urma să-i primesc lunar, timp de 3 ani.

Florin Gardoș: „Cum mi-am pierdut încrederea în Nordis”

Când ai semnat cu ei, care era termenul de finalizare?

Atunci mi-au zis 2021.

Și s-a respectat?

Nu s-a respectat deloc. În plus, după un timp m-au chemat să-mi spună că s-au răzgândit și că nu mai vor acel contract de locațiune pe 3 ani, ci pe 15 ani.

Era o impunere?

Da. Eu n-am vrut să accept fiindcă deja mă pregăteam să închei cariera de fotbalist, astfel că urma să am timp suficient să gestionez eu apartamentele. În plus, îmi doream ca pe timpul verii să le utilizez eu, când merg la mare.

Și cum au reacționat?

Mi-au zis că dacă nu vreau să prelungesc pe 15 ani, atunci să-mi dea alte apartamente, într-un alt bloc, care era șantier la acel moment. Și i-am refuzat, mai ales că deja nu mai aveam încredere în ei, din moment ce toate termenele de finalizare se tot decalau și ei încercau tot felul de manevre.

„Mi-au zis direct: nu accepți asta, nu-ți mai dăm nimic”

Au acceptat refuzul tău?

Nu. Mi-au zis că în acest caz ei nu vor semna contractul de vânzare-cumpărare și nu-mi vor da nimic!

Așa, pur și simplu?

Chiar așa!

Și nu te-ai adresat instanțelor de judecată?

Ba da, doar că aici am avut un ghinion fantastic. Pe baza acelui precontract, promisiunea de vânzare, poți merge să soliciți Tribunalului să te recunoască drept proprietar. E ca o dovadă, dar trebuie să treacă printr-o instanță. N-am apucat fiindcă, la primul termen, cei de la Nordis au reușit să obțină o amânare, pe o chestiune procedurală, după care următorul termen era pe 28 octombrie. Și pe 7 octombrie au intrat în insolvență!

Mai ai vreo șansă să recuperezi ceva?

Am schimbat iar avocații, pentru că trebuie să fie specializați acum pe acest tip de speță, cu insolvență. E procedura cu masa credală, o să vedem.

Gardoș despre Nordis: „Mă sfidau. Am realizat că au spatele asigurat”

Ce senzație ai avut când ai văzut că șefii Nordis au fost arestați?

Mai bine îți spun ce senzație am avut atunci când tot încercam să înțeleg de ce trenează lucrurile. Am realizat că e ceva putred din moment ce tu bifezi vânzări de apartamente de 180 de milioane de euro și nu le poți livra ulterior oamenilor nimic. Apoi, am mai realizat ceva atunci. Că sunt niște oameni foarte, foarte puternici.

Cum ai realizat acest lucru?

Eram frustrat fiindcă nu puteam să fac nimic, nu puteam să mișc nimic pentru a intra în posesia a ceea ce achitasem integral, deși, fără falsă modestie, nu eram nici eu chiar nimeni. Când ești fotbalist de națională, te mai știe lumea, mai ai relații, mai poți deschide anumite uși. Aici n-am avut nici o șansă. Mă sfidau, mă ignorau total, eram un nimic pentru ei. Atunci am realizat că au spatele asigurat, că pot face ce vor.

1,2 milioane de euro e suma cu care George Pușcaș a fost păgubit de Nordis

Ce a arătat investigația Recorder

În octombrie 2024, jurnaliștii de investigație de la Recorder au arătat cum Nordis și-a păcălit clienții, încasând zeci de milioane de euro pentru apartamente care existau doar pe hârtie. Aceeași proprietate era vândută către cel puțin la doi cumpărători, iar când apartamentele erau finalizate nu erau livrate celor care viraseră deja toți banii. La 4 luni de la dezvăluirile Recorder, fosta deputată Laura Vicol, soțul acesteia, Vladimir Ciorbă (unul dintre acționarii firmei), dar și alți 3 angajați Nordis au fost arestați pentru 29 de zile, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat. Și cercetările continuă.

2,9 milioane de vizualizări are pe YouTube investigația Recorder despre cazul Nordis