Schimbare la șefia FR de Atletism Constantina Diță, campioana olimpică la maraton din 2008, a câștigat alegerile FRA

Federația Română de Atletism a anunțat că noul președinte al forului este Constantina Diță (55 de ani).

Alegerile au avut loc în Aula USAMV din București, iar Constantina Diță a câștigat funcția de președinte pentru următorii 4 ani, cu 125 de voturi dintr-un total de 204.

Constantina Diţă a ieșit învingătoare la alegerile la care au mai candidat: Florin Florea (preşedintele FRA până în 2021) şi Mădălin Badea. Anișoara Cușmir-Stanciu, fosta președintă a forului, a ales să nu mai candideze pentru încă un mandat.

Constantina Diță, noua președintă a Federației Române de Atletism

După anunțarea rezultatelor, Constatina Diță a susținut un mic discurs în lacrimi:

„Când am intrat pe stadion la Beijing, am ştiut că am aurul olimpic, dar acum a trebuit să aştept anunţul rezultatului”, a spus campioana olimpică.

Constantina Diță a câștigat singura medalie de aur a României la maraton, în 2008, la Beijing.

Federația Română de Atletism a transmis un mesaj de felicitare pentru fosta sportivă.

„Câştigătoare a aurului olimpic la Beijing 2008, cu o carieră impresionantă şi un respect imens pe plan naţional şi internaţional, Constantina Diţă vine cu o viziune nouă, cu pasiune autentică şi cu dorinţa de a readuce atletismul românesc acolo unde îi este locul — în elita sportului mondial.

Felicitări! Mult succes în această misiune importantă!”, a transmis FRA, potrivit news.ro.