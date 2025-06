Am zis că dacă au plecat Roiger, Rafa și Simona, nu mai am de scris despre tenis, căci meciurilor de acum le lipsește povestea. Dar în seara asta, la Roland Garros, a dat peste mine un basm.

Îl știam pe kazahul Alexander Bublik ca un talent remarcabil, dar neserios, neînstare să mențină cât trebuie un joc de nivel înalt. Îmi amintesc o declarație a glumețului cu bărbuță de călugăr pravoslavnic: „Nu prea știu dacă îmi place tenisul. Joc ca să câștig niște bani”.

Nu știu câți au pariat pe acest scor imposibil: Jack Draper - Alexander Bublik 7-5, 3-6, 2-6, 4-6! Draper, nimeni altul decât nr. 5 mondial, este o „fiară” în plin salt, un stângaci cu servicii și lifturi sălbatice, și „mânaci” pe deasupra, care își dominase clar adversarii până în turul 4.

Mulți îl vedeau în finală. Jucând cu o rachetă neagră, fără marcă, probabil un Wilson Pro Staff, tip Federer, Bublik a opus tăriei britanicului un tenis cum n-am mai văzut de ani de zile.

Servicii 1 și 2 pe cât de îndesate, pe atât de plasate pe liniile careului de serviciu, scurte stupefiante, ascunse și puse cu mână rece, în toiul unui schimb în forță, țâșniri neașteptate la fileu, urmate de voléuri stop perfecte. Măcinătoare pentru Draper au fost alternanțele de lovituri cu boltă și „plătici” ca din pușcă, parcă fără efort, folosind forța adversarului aidoma unui luptător aikido – Draper nici nu le mai ajungea. Totul cu o nonșalanță care l-a făcut pe Jack să se uite lung de câteva ori!...

Englezul n-a cedat. A tras cu dinții până la capăt. În ghemul ultim, cu Bublik la serviciu, 15-0, Sașa reușește in extremis să arunce un rever pe lângă Jack venit la fileu după o scurtă. Alergând înapoi cu mingea la vreo 3 m de el, Draper o ajunge incredibil, în stil Alcaraz, și o trimite „pe sub mână”, din șpagat, direct în șosetele lui Bublik, încremenit lângă fileu... Am crezut că Sașa e terminat psihic. Nici vorbă. Draper a avut 3 mingi de 5-5, Bublik le-a rezolvat pe toate cu același jemanfișism nesmintit. Doar după ultimul punct, kazahul rus s-a prăbușit la pământ în lacrimi...

Ajungând, la 27 de ani, în sferturile Openului Franței, Alexander Bublik a dăruit tenisului un giuvaer cu patina frumoaselor timpuri.