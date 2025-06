La stadionul Steaua a avut loc azi un eveniment reprobabil, la ceremonia de deschidere a magazinului oficial, cu ocazia sărbătoririi a 78 de ani de la înființarea clubului Armatei

În baza MApN din Ghencea a fost programat azi un eveniment special, la care au fost prezenți inclusiv Tudorel Stoica și Victor Pițurcă, alte legende ale Stelei, plus nume importante din istoria clubului, provenind de la toate secțiile sportive.

Aceștia au făcut poze și au dat autografe, urmând ca fanii să achiziționeze apoi produse cu însemnele clubului și să facă tururi ghidate ale arenei.

Totul a degenerat însă, în urma unui conflict între membrii Peluzei Sud Steaua și presă.

Suporterii din Peluza Sud Steaua au agresat verbal un jurnalist

Scandalul a început când suporterii „militarilor” l-au remarcat la acțiune pe reporterul Prima Sport și au început să strige către acesta: „Sunteți sclavii lui Gigi” și „Grădinescu, sclavul lui Becali”, „Nu aveți ce căuta aici!”.

Reporterul tv a replicat: „Ce aveți cu mine, eu doar îmi fac treaba aici”, moment în care ultrașii au luat foc și au început să-l înjure: „F***-ți morții mă-tii! Ce cauți aici? F***-ți gâtul mă-tii!”.

Oficialii Stelei n-au intervenit

La momentul respectiv, nimeni de la clubul Steaua n-a intervenit. Cei din Peluza Sud nu l-au agresat fizic, situația nu a degenerat, dar erau foarte violenți verbal.

Reporterul l-a rugat apoi pe Florin Talpan să țină o eșarfă cu Steaua, el ținând de celălalt capăt al acesteia pentru a o putea filma în întregime. Suporterii au reacționat la vederea scenei: „Jegosule, n-ai dreptul să pui mâna pe eșarfa Stelei!”.

În incinta magazinului se aflau aproximativ 100 de fani. Într-un târziu, singurul care a intervenit a fost Marian Ursescu, fost jurnalist la GSP, acum membru al departamentului de comunicare al Stelei: „Haideți să ne liniștim”, a spus acesta către suporteri. „Eu am venit aici ca reporter, să-mi fac treaba”, a mai spus jurnalistul Prima Sport , înainte ca lucrurile să se calmeze definitiv.

Emil Grădinescu, ținta fanilor Stelei

Comentatorul amintit azi în replicile agresive ale suporterilor din Peluza Sud, deși nu a fost prezent la eveniment, a mai fost ținta acestora.

În luna ianuarie 2025, pe gardul casei sale au fost scrise, cu graffiti albastru, mai multe mesaje vulgare. Imediat după ce le-a văzut, jurnalistul a plecat spre poliție, unde a depus o plângere.

„Sunt băieții din Peluza Sud”, a spus atunci Grădinescu. În ultimii ani, el a fost o țintă predilectă a suporterilor CSA Steaua. Aceștia l-au criticat în repetate rânduri pentru că, în comentariile sale, Grădinescu a spus de mai multe ori Steaua în loc de FCSB și a insistent că el crede că actuala echipă din Liga 1 este „adevărata Steaua”.

„Voi continua să spun asta, e un adevăr incontestabil. N-ai cum să ștergi istoria, pentru că vrea cineva dintr-o cazarmă. Eu n-am nimic cu Clubul Sportiv al Armatei. Tata a fost ofițer, de la el am luat microbul ăsta”, a replicat comentatorul.

În trecut, dincolo de nenumăratele reclamații la CNA, Grădinescu a fost amenințat și că va fi dat în judecată.

Reacția jurnalistului: „Pentru ce, concret? Lumea râde de ei în hohote, cu lacrimi. Decizia instanței e că FCSB nu poate folosi marca, numele, sigla în acte comerciale. FCSB nu poate folosi aceste elemente, nu se spune nimic despre terți. Ce am făcut eu? Am spus cumva «Steaua» în loc de «FCSB»? Eu am spus că FCSB e continuatoarea echipei care nu a retrogradat niciodată din primul eșalon. Nu și-a terminat activitatea nicio secundă. E un adevăr, un fapt”.

În ultimii ani cred că am spus de un milion de ori FCSB în comentariile mele și poate că mi-a scăpat o dată sau de două ori Steaua. Dar o faci fără să vrei, fără intenție. Iar aceste scăpări au fost amendate de CNA Emil Grădinescu, pentru GOLAZO.ro, în luna ianuarie

