Eroul scoțian După operația la inimă, patru goluri în două meciuri consecutive. Napoli rezistă datorită lui McTominay

Scott McTominay, 29 de ani, a lăsat în urmă aritmia și ablația cardiacă din septembrie, trezind Napoli într-un moment critic.

Scoțianul i-a oferit titlul lui Napoli în 2025 și a continuat să marcheze. De când a venit el, are cele mai multe goluri, peste toți atacanții.

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Nu s-ar fi așteptat Scott McTominay să primească o asemenea veste la începutul sezonului.

Pe 1 septembrie, după doar două meciuri în Serie A, scoțianul a fost obligat să se oprească.

McTominay, cel care ține Napoli în viață

I s-a descoperit o aritmie benignă și singura cale de a-și relua cariera era o operație la inimă, ablație cardiacă.

A lipsit patru meciuri în total. Refăcut, a avut nevoie de trei partide - două în campionat, una în Ligă - pentru a reintra în formă.

McTominay înscrie cu capul la Napoli - Roma 3-3. Foto: Imago

Dintr-odată, mijlocașul în vârstă de 29 de ani s-a activat.

20 octombrie - Două goluri la 3-3 cu Bodo/Glimt, în Champions. Șut din careu și „cap” la o centrare.

24 octombrie - Altă „dublă” la 3-3 cu AS Roma, în Serie A. La fel, lovitură cu capul și șut. Dar a tras din afara suprafeței de pedeapsă.

40 de milioane de euro valorează McTominay acum, potrivit Transfermarkt. A fost cumpărat cu 30 de milioane în 2024, de la Manchester United

McTominay: mai multe goluri decât Lukaku și Hojlund

Într-o echipă cu De Bruyne, Hojlund, el este cel care face diferența. Și e așa la Napoli de peste doi ani.

Șutul din afara careului al lui McTominay, al doilea gol contra Romei. Foto: Imago

De când a venit, în 2024, a marcat cele mai multe goluri. Peste toți atacanții. Peste Lukaku, peste Hojlund.

31 de goluri a înscris McTominay la Napoli în ultimele trei sezoane (87 de meciuri). Are și 10 assisturi

McTominay i-a adus ultimul titlu lui Napoli

În primul sezon, 2024-2025, britanicul a fost decisiv la cucerirea celui de-al 4-lea titlu napolitan, cu șase goluri în ultimele șapte etape, înclinând spre squadra sa patru meciuri! 13 reușite.

În a doua stagiune, încă 14 goluri. Și acum, alte patru. În momentele importante, în clipele critice, el apare întotdeauna.

Golurile lui McTominay la Napoli - Roma 3-3

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