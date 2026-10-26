Eroul scoțian După operația la inimă, patru goluri în două meciuri consecutive. Napoli rezistă datorită lui McTominay

- Scott McTominay, 29 de ani, a lăsat în urmă aritmia și ablația cardiacă din septembrie, trezind Napoli într-un moment critic.
- Scoțianul i-a oferit titlul lui Napoli în 2025 și a continuat să marcheze. De când a venit el, are cele mai multe goluri, peste toți atacanții.
Nu s-ar fi așteptat Scott McTominay să primească o asemenea veste la începutul sezonului.
Pe 1 septembrie, după doar două meciuri în Serie A, scoțianul a fost obligat să se oprească.
McTominay, cel care ține Napoli în viață
I s-a descoperit o aritmie benignă și singura cale de a-și relua cariera era o operație la inimă, ablație cardiacă.
A lipsit patru meciuri în total. Refăcut, a avut nevoie de trei partide - două în campionat, una în Ligă - pentru a reintra în formă.
Dintr-odată, mijlocașul în vârstă de 29 de ani s-a activat.
- 20 octombrie - Două goluri la 3-3 cu Bodo/Glimt, în Champions. Șut din careu și „cap” la o centrare.
- 24 octombrie - Altă „dublă” la 3-3 cu AS Roma, în Serie A. La fel, lovitură cu capul și șut. Dar a tras din afara suprafeței de pedeapsă.
McTominay: mai multe goluri decât Lukaku și Hojlund
Într-o echipă cu De Bruyne, Hojlund, el este cel care face diferența. Și e așa la Napoli de peste doi ani.
De când a venit, în 2024, a marcat cele mai multe goluri. Peste toți atacanții. Peste Lukaku, peste Hojlund.
McTominay i-a adus ultimul titlu lui Napoli
În primul sezon, 2024-2025, britanicul a fost decisiv la cucerirea celui de-al 4-lea titlu napolitan, cu șase goluri în ultimele șapte etape, înclinând spre squadra sa patru meciuri! 13 reușite.
În a doua stagiune, încă 14 goluri. Și acum, alte patru. În momentele importante, în clipele critice, el apare întotdeauna.