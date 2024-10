GOLAZO.ro a publicat ieri un articol despre o sesizare primită de CNA ca urmare a faptului că un comentator TV i-ar fi spus echipei FK Csikszereda și "echipa din Miercurea Ciuc".

Povestea a fost relatată chiar de comentator, dar CNA a dezmințit astăzi, spunând că nu a primit sau analizat o astfel de sesizare

Redacția GOLAZO.ro regretă greșeala și le cere scuze cititorilor și instituției în cauză. Toate detaliile, mai jos

Articolul în cauză, cu titlul "Plângere șocantă: CNA a judecat o sesizare care acuza că un comentator nu i-a pronunțat numele unei echipe din România doar în limba maghiară", a fost publicat ieri după-amiază și preluat ulterior și de alte site-uri.

Iată cele două pasaje relevante din articolul de ieri:

Pe masa CNA a ajuns o sesizare, în care se formula, de fapt, următoarea nemulțumire: de ce, în timpul unui meci din Liga 2, echipei Csikszereda i s-a spus, de către cel care a comentat meciul, și Miercurea Ciuc. În plângere se susținea faptul că grupării din Harghita „trebuie să i se spună doar FK Csikszereda”.

CNA, conform legii, a fost obligată să pună în dezbatere sesizarea, așa cum e nevoită să facă, indiferent cum sună plângerea. Nu s-a luat însă nici o decizie, fiindcă s-a considerat că nu există nici o eroare pe care comentatorul respectiv să o fi făcut-o, pentru că Csikszereda e denumirea în limba maghiară pentru Miercurea Ciuc.

Astăzi, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a replicat prin vocea președintelui Monica Gubernat, reacția fiind preluată de Pagina de Media:

"Nu am avut asemenea sesizare în analiză. Am verificat pe portalul de sesizări, la direcţiile de specialitate, nu am avut aşa ceva şi în niciun caz nu am analizat aşa ceva acum câteva zile că nu avem memoria atât de scurtă”.

"CNA nu a primit și în consecință nici nu a dezbătut nicio plângere referitoare la clubul de fotbal „FK Csikszereda Miercurea Ciuc”, se întărește într-un comunicat pe siteul oficial.

Precizările redacției GOLAZO.ro

Informația ne-a fost furnizată chiar de către comentatorul TV în cauză, într-un dialog direct cu un jurnalist din redacția noastră.

Sub rugămintea de a-i păstra numele confidențial, ceea ce vom respecta până la capăt, comentatorul ne-a relatat despre sesizarea de la CNA, inclusiv cu detalii despre momentul în care ar fi fost audiat de către membri ai Comisiei.

Am greșit că nu am verificat informația și la CNA. Este limpede că a fost o eroare de judecată a redacției noastre, pentru care le cerem scuze cititorilor și instituției în cauză.

Ne asumăm greșeala și vom adăuga proceduri suplimentare de verificare și validare a informațiilor înainte de publicare, indiferent de sursa lor.