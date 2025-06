Edi Iordănescu a descoperit faimoasa bază de pregătire a Legiei și a discutat cu jucătorii săi înaintea antrenamentului.

Le-a spus de ce a venit la Varșovia și ce vrea să facă. Mai ales, care e principalul obiectiv.

Odată numit oficial ca antrenor al Legiei și prezentat presei poloneze, Edward Iordănescu a descoperit frumoasa bază de la marginea Varșoviei.

Un centru sportiv modern, complet, cu nouă terenuri, sală, clinică medicală și hotel.

O investiție de 25 de milioane de euro cu care se mândrește proprietarul clubului, Dariusz Mioduski: „Acesta este fundamentul creșterii noastre”.

960.000 de euro va fi salariul total al lui Edward Iordănescu la Varșovia, dacă își va duce până la capăt contractul pe două sezoane cu Legia

Iordănescu: „Am venit să câștig. Vreau să câștig tot, am această foame în mine”

Edi, 47 de ani, i-a cunoscut pe noii săi jucători, a discutat cu ei într-o primă ședință.

S-a prezentat într-un speech dramatic, la fel ca la națională, când era selecționer.

„În primul rând, vreau să vă spun motivul pentru care sunt aici. Am venit să câștig. Vreau să câștig tot ce e posibil, am această foame în mine.

Intensywność, siła, dynamika — tak wyglądał dzisiejszy trening!



Pierwszy w sezonie 25/26. Pierwszy z trenerem Edwardem Iordănescu 👊 pic.twitter.com/nm7Wn9cMUB — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) June 17, 2025

Am făcut-o în trecut la cluburile mele. Am cucerit campionatul, am cucerit două cupe”, le-a zis antrenorul, discurs redat și pe pagina de X a clubului „militarilor”.

Se referea la titlul (2021) și cele două Supercupe ale României (2018/2021) cu CFR Cluj.

Iordănescu: „Patru ani fără titlu e ca și cum aș sta trei luni fără apă”

Edi a continuat. „În momentul în care am auzit de Legia, am știut că acest club îmi oferă ocazia să lupt pentru ceea ce vreau și ceea ce iubesc: trofee. Și să înving. Asta e ce vreau să fac”, a adăugat tehnicianul.

Pierwszy trening pod wodzą nowego trenera ⚽️



📸 @PartykaJanusz pic.twitter.com/PATvD1ADUl — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) June 17, 2025

„Concluzia mea: hai să luăm campionatul!”. A explicat plastic ce înseamnă un club mare, cel mai mare din Polonia, fără locul 1 în Ekstraklasa.

Pentru Legia, patru ani fără titlu e ca și cum aș sta eu trei luni fără apă. Și nu poți supraviețui! Edward Iordănescu, antrenor Legia

