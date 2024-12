Luptă pentru Mailat Două echipe din Liga 1 anunță că negociază cu fotbalistul revenit din Coreea de Sud: „Așteptăm un răspuns”

Sebastian Mailat (27 de ani) se află pe lista de transferuri a celor de la Universitatea Cluj în această iarnă, a anunțat Radu Constantea, președintele liderului din Liga 1.

Fotbalistul este dorit și de FC Botoșani, formație de la care plecase în Coreea de Sud.

Suwon Bluewings l-a transferat pe Mailat în această vară, dar a ratat promovarea în prima ligă și extrema stânga s-a întors în România.

Universitatea Cluj vrea să-l transfere pe Sebastian Mailat: „Așteptăm un răspuns”

Universitatea Cluj a terminat anul 2024 pe prima poziție în clasamentul Ligii 1, iar conducerea clubului dorește să-i aducă întăriri lui Ioan Ovidiu Sabău.

„ Este adevărat. Îl dorim pe Mailat. Se află pe lista noastră de transferuri. După Crăciun, în următoarele zile, așteptăm un răspuns de la Mailat.

Vacanța nu este lungă, iar noi în aceste zile lucrăm și la campania de transferuri.

În mod sigur, Mailat are pe adresa sa și alte propuneri de transfer, dar vom vedea ceea ce o să decidă până la urmă. Cert este că noi îl dorim”, a declarat Constantea pentru prosport.ro.

Mă bucur că există interes, sunt oferte, acum sunt în vacanță și o savurez. După Crăciun voi vedea încotro o să merg. Cred că atunci o să mă decid. În Coreea a fost o experiență plăcută, am avut doar de învățat. Recunosc că îmi era dor de mâncarea noastră, însa per total m-a ajutat experiența acolo. Sebastian Mailat, pentru GOLAZO.ro

Și FC Botoșani îl vrea pe Sebastian Mailat: „I-am propus să revină”

FC Botoșani a încasat în vară 250.000 de euro pentru Mailat, unul dintre cei mai importanți jucători ai clubului, iar patronul Valeriu Iftime a anunțat că vrea să-l repatrieze pe fotbalist: „Aș face o afacere excelentă”.

„Evident că știam că Mailat a revenit în România. Credeți că am pierdut timpul? Nici vorbă!

Am luat legătura cu el și i-am propus să revină la Botoșani. El știe că la noi are cele mai bune condiții să dea cel mai bun randament. Aici el s-a simțit cel mai bine.

El a fost ce trebuie și în Coreea de Sud, dar înțelegerea a fost că în cazul în care echipa lui nu promovează, atunci coreenii să îi dea drumul să plece.

Aș face o afacere excelentă din toate punctele de vedere dacă l-aș aduce din nou pe Mailat la Botoșani.

Sebi mi-a spus că are și alte oferte din Liga 1 de la noi, dar că evident că Botoșani are un loc aparte in inima lui. Acum să vedem ce va decide.

Mailat știe că noi am fost aproape de el în momentul accidentării, iar dacă va decide să revină la noi, atunci în mod sigur FC Botoșani se va întări considerabil.

Deci, așteptăm un răspuns de la Mailat în câteva zile, deoarece Liviu Ciobotariu trebuie să știe și el ce strategie își face. Vacanța nu o să fie una mare ”, a spus Iftime pentru sursa citată.

Sebastian Mailat a jucat de-a lungul carierei pentru LPS Banatul, Poli Timișoara, Gaz Metan Mediaș, CFR Cluj, Universitatea Cluj, FC Voluntari, FC Botoșani și Suwon Bluewings.

Are în palmares trei titluri de campion al României, toate obținute cu CFR Cluj (2017-2020). A cucerit și Supercupa României în sezonul 2018/19.

450.000 de euro este cota de piață a lui Sebastian Mailat. În momentul transferului la Suwon Bluewings, românul era cel mai căutat jucător din lume pe platforma transfermarkt.de, peste Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi.