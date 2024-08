Simona Radiș și Ancuța Bodnar nu și-au putut apăra titlul olimpic cucerit în 2021 la Tokyo, dar s-au declarat mândre de evoluția lor și de argintul luat la dublu vâsle, joi, la Paris.

„Tricolorele” au început foarte tare finala, dar au fost depășite de sportivele din Noua Zeelandă după jumătatea cursei și nu le-au mai putut prinde din urmă.

Simona Radiș și Ancuța Bodnar s-au aflat la doar 24 de sutimi distanță de un nou aur olimpic, dar au fost nevoite să se mulțumească cu argintul.

Simona Radiș și efortul depus pentru argintul olimpic: „Dacă mai era, nu mai puteam”

Simona Radiș a vorbit despre cât de dificil este să câștigi o medalie olimpică.

„Pot să spun cu toată mândria că am dat efectiv totul. Dacă mai era, nu mai puteam. Nu sunt supărată. Sunt fericită că am luptat și nu am renunțat.

A fost un an foarte dificil pentru noi, este bine să nu uităm să ne bucurăm de competiție în sine. Dacă am lupta doar pentru aur, am face degeaba sport”, a afirmat Simona Radiș pentru TVR.

Dublu vâsle feminin, rezultate finala A

Noua Zeelandă 6:50.45 România 6:50.69 Marea Britanie 6:53.22 Olanda 6:54.24 Franța 6:57.35 Norvegia 6:58.41.

Ancuța Bodnar mai vrea o medalie: „Ne vedem la 8+1”

La rândul ei, Bodnar a afirmat că va da totul pentru a obține o medalie și la 8+1 feminin.

„Ne bucurăm că am reușit să obținem acest rezultat. Ne dorim să facem o cursă la fel de bună și la 8+1. Pentru noi nu s-au terminat încă Jocurile Olimpice, ne vedem pe 3 august.

Ne bucurăm că au reușit băieții să cucerească aurul (n.r. - Marius Enache și Andrei Cornea, la dublu vâsle), noi nu am reușit acum. Este ușor să-ți dai cu părerea din exterior, dar numai noi știm ce este în sufletul și în mințile noastre”, a adăugat Ancuța Bodnar.

Finala probei de 8+1 feminin va avea loc sâmbătă, 3 august, de la ora 11:50.

România deține recordul mondial în această probă, 5:52.99, timp realizat în recalificări, în 2021, la Jocurile Olimpice de la Tokyo (locul 6 în finală).

Titlurile obținute împreună de Ancuța Bodnar și Simona Radiș:

campioane europene în 2020, 2021, 2022, 2023

campioane mondiale în 2022, 2023

campioane olimpice în 2021.

