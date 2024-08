Marian Enache (29 ani) a afirmat că medalia de aur cucerită în proba de dublu vâsle, alături de Andrei Cornea (24 ani), la Jocurile Olimpice de la Paris, este cel mai frumos cadou pe care putea să și-l facă de ziua lui, care va fi peste patru zile.

Sportivii români s-au impus după „o luptă de câini” (așa cum ar fi descris-o David Popovici) cu echipajul olandez.

„Tricolorii” s-au luptat cu olandezii în primii 1.500m, dar au forțat pe ultimii 500 și au obținut o victorie uriașă.

Marius Enache și victoria de la Jocurile Olimpice: „Cel mai frumos cadou de ziua mea”

Marius Enache, care va împlini 29 de ani în data de 5 august, a vorbit despre rețeta succesului.

„Suntem zeii apelor în proba de dublu vâsle masculin. Prima medalie de aur olimpică din istoria României în această probă.

Suntem foarte bucuroși că am reușit să scriem istorie, eu si Andrei. Știam că putem să reușim, am văzut că pot fi câștigate curse de pe acest culoar (n.r. - culoarul 1).

Peste 4 zile este ziua mea, este cel mai frumos cadou pe care puteam să mi-l fac vreodată. I-am spui lui Andrei «Privește în față cât de frumos e, toată lumea se uită la noi».

Am tras 1.000 de curse, de asta am reușit. Mă bucur că noi, proba de dublu vâsle masculin, am deschis concursul cu imnul României. Este cea mai mare bucurie din viața mea.

Sunt de părere că niciodată nu e prea târziu şi trebuie să aşteptăm tot timpul moment potrivit. Nu trebuie să alergăm după succes pentru că atunci când o faci şi eşti obsedat să ajungi un om de mare succes, niciodată nu o să se întâmple cum plănuieşti. Trebuie să munceşti la fel de mult, trebuie să înveţi mai întâi să te bucuri de succesul altora şi abia atunci vei avea parte de succesul tău.

Deja mă gândesc ce trebuie să fac pentru a obține următoarea medalie, la Los Angeles (n.r. - Jocurile Olimpice din 2028)”, a afirmat Marius Florian Enache la TVR.

Am încercat să-mi controlez emoţiile, dar nu am reuşit, pentru că nu ai cum să nu plângi atunci când munceşti pe rupte, pe brânci, cu dorinţă şi cu motivaţia şi când eşti obosit maxim şi când sunt momente când nu-ţi mai găseşti motivaţia, atunci când câştigi uiţi de toate. Şi că tot ce a fost până acum şi cum am ajuns aici nu a fost chiar atât de greu. Marius Florian Enache

Andrei Cornea și aurul cucerit la Paris: „În acest moment, cea mai mare greutate este cea a acestei medalii”

Și Cornea a vorbit despre bucuria uriașă adusă de această medalie de aur.

„Nu am cuvinte. Am scris istorie. Ieri, când am văzut că ne-au pus pe culoarul 1, de pe care am câștigat și la Europene, am spus că nu poate decât să ne aducă locul 1.

Acum nu mai există eforturi, durere, absolut nimic. În acest moment, cea mai mare greutate este greutatea acestei medalii.

Din prima lovitură în care am intrat amândoi în aceeaşi barcă, am crezut în acea barcă, ne-am demonstrat că această barcă poate să meargă. Şi am dovedit-o.

Trebuie să savurăm momentul de astăzi, să intrăm într-o pauză binemeritată, să trăim momentul. Vom vedea după ce vom face mai departe”, a declarat Andrei Cornea.

Dublu vâsle masculin, rezultate finala A

România 6:12.58 Olanda 6:13.92 Irlanda 6:15.17 SUA 6:17.02 Spania 6:20.59 Noua Zeelandă 6:21.44.

