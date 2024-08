Ziua de joi, 1 august, este una importantă pentru „tricolori”: avem reprezentanți în trei finale la canotaj și două gimnaste în ultimul act de la individual compus.

Românii intră în concurs la Jocurile Olimpice începând cu ora 10:50.

Jocurile Olimpice se desfășoară în perioada 26 iulie - 11 august și sunt transmise în România de TVR, Eurosport și platforma Max. Probele românilor sunt liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Cum au fost notate gimnastele din România

Punctaj Ana Maria Bărbosu

12.466 la bârnă

13.566 la sol

14.000 la sărituri

12.433 la paralele

Punctaj Amalia Ghigoarță

13.166 la sol

13.100 la sărituri

12.566 la paralele

11.900 la bârnă

Ana Maria Bărbosu s-a clasat pe locul 17, cu un punctaj de 52.465 în total, iar Amalia Ghigoarță a încheiat pe locul 22, cu 50.732.

Simone Biles a câștigat medalia de aur cu un punctaj total de 59.131. Rebeca Andrade, din Brazilia, a luat argint cu 57.932, iar Sunisa Lee, din SUA, a luat bronz, cu 56.465.

Echipajul României a terminat pe locul 5 în proba de patru rame masculin.

Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă au terminat după echipajele din SUA (aur), Noua Zeelandă (argint), Marea Britanie (bronz) și Italia.

Patru rame masculin, rezultate finala A

SUA 5:49.03 Noua Zeelandă 5:49.88 Marea Britanie 5:52.42 Italia 5:55.07 România 5.56.85 Australia 6:00.35.

Echipajul României a fost foarte aproape de podium în proba de patru rame feminin.

Adriana Adam, Amalia Bereș, Maria Lehaci și Maria Rusu au terminat pe locul 4, după Olanda (aur), Marea Britanie (argint) și Noua Zeelandă (bronz).

Patru rame feminin, rezultate finala A

Olanda 6:27.13 Marea Britanie 6:27.31 Noua Zeelandă 6:29.08 România 6:29.52 SUA 6:34.88 China 6:36.18

Marius Enache, care va împlini 29 de ani în data de 5 august, a afirmat că această victorie este „cel mai frumos cadou” pe care putea să și-l facă.

„Suntem zeii apelor în proba de dublu vâsle masculin. Prma medalie de aur olimpică din istoria României în această probă, dacă nu mă înșel.

Suntem foarte bucuroși că am reușit să scriem istorie, eu si Andrei. Știam că putem să reușim, am văzut că pot fi câștigate curse de pe acest culoar.

Peste 4 zile este ziua mea, este cel mai frumos cadou pe care puteam să mi-l fac vreodată.

I-am spui lui Andrei «Privește în față cât de frumos e, toată lumea se uită la noi».

Am tras 1.000 de curse, de asta am reușit. Mă bucur că noi, proba de dublu vâsle masculin, am deschis concursul cu imnul României. Este cea mai mare bucurie din viața mea”, a afirmat Marius Florian Enache la TVR.

Și Cornea a vorbit despre bucuria uriașă adusă de această medalie de aur.

„Nu am cuvinte. Am scris istorie alături de Florian. Ieri, când am văzut că ne-au pus pe culoarul 1, de pe care am câștigat și la Europene, am spus că nu poate decât să ne aducă locul 1”, a declarat Andrei Cornea.

Vicecampioane olimpice în proba de dublu vâsle feminin, Simona Radiș și Ancuța Bodnar au afirmat că important este faptul că au cucerit o medalie, chiar dacă aceasta nu este de aur.

„Pot să spun cu toată mândria că am dat efectiv totul. Dacă mai era, nu mai puteam. Sunt fericită că am luptat și nu am renunțat.

A fost un an foarte dificil pentru noi, este bine să nu uităm să ne bucurăm de competiție în sine. Dacă am lupta doar pentru aur, am face degeaba sport”; a afirmat Simona Radiș pentru TVR.

„Ne bucurăm că am reușit să obținem aceste rezultate. Ne dorim să facem o cursă la fel de bună și la 8+1. Pentru noi nu s-au terminat încă Jocurile Olimpice”, a adăugat Ancuța Bodnar.

Cursa incredibilă reușită de Marian Enache și Andrei Cornea, campioni olimpici în proba de dublu vâsle!

„Tricolorii” s-au luptat cu olandezii în primii 1.500m, dar au forțat pe ultimii 500 și au obținut o victorie uriașă!

Dublu vâsle masculin, rezultate finala A

România 6:12.58 Olanda 6:13.92 Irlanda 6:15.17 SUA 6:17.02 Spania 6:20.59 Noua Zeelandă 6:21.44.

Andrei Cornea și Marius Enache. Foto: IMAGO

Argint! Simona Radiș și Ancuța Bodnar au terminat pe locul 2 în finala A a probei de dublu vâsle.

„Tricolorele” au început foarte tare, dar au fost depășite de sportivele din Noua Zeelandă după jumătatea cursei și nu le-au mai putut prinde din urmă.

Francis Brooke și Lucy Spoors au câștigat cu timpul de 6:50.45, iar Radiș și Bodnar le-au urmat la doar 24 de sutimi.

Bronzul a fost obținut de Marea Britanie, prin Mathilda Hodgkins Byrne și Rebecca Wilde.

Dublu vâsle feminin, rezultate finala A

Noua Zeelandă 6:50.45 România 6:50.69 Marea Britanie 6:53.22 Olanda 6:54.24 Franța 6:57.35 Norvegia 6:58.41.

Echipajul de 8+1 masculin al României a terminat pe locul 3 în recalificări și va evolua în finala A.

Ștefan Berariu, Constantin Adam, Mihăiță Țigănescu, Mugurel Semciuc, Marius Cozmiuc, Sergiu Bejan, Claudiu Neamțu, Florin Lehaci, Adrian Munteanu au oprit cronometrul la 5:30.00.

Pentru medalii vor mai lupta Olanda, SUA, Marea Britanie, Germania și Australia.

Cursa va avea loc sâmbătă, 3 august, de la ora 12:10.

Mihai Chiruță a terminat pe locul 5 în semifinale la simplu vâsle și va evolua în Finala B (pentru locurile 7-12).

Sportivul nostru a oprit cronometrul la 6:52.95, în timp ce cursa a fost câștigată de germanul Oliver Zeidler (6:35.77).

Chiruță va avea adversari din Croația, Japonia, Danemarca, Uruguay și Lituania.

Finalele se vor disputa sâmbătă, 3 august, începând cu ora 11:30.

Iată cum arată programul sportivilor români, joi, 1 august

ora 10:50 » Canotaj (M, simplu vâsle, semifinale): Mihai Chiruță

ora 11:20 » Canotaj (M, 8+1, recalificări): Ștefan Berariu, Constantin Adam, Mihăiță Țigănescu, Mugurel Semciuc, Marius Cozmiuc, Sergiu Bejan, Claudiu Neamțu, Florin Lehaci, Adrian Munteanu

ora 12:18 » Canotaj (F, dublu vâsle, FINALA A): Simona Radiș / Ancuța Bodnar

ora 12:30 » Canotaj (M, dublu vâsle, FINALA A): Marian Enache / Andrei Cornea

ora 12:50 » Canotaj (F, patru rame, FINALA A): Adriana Adam / Amalia Bereș / Maria Lehaci / Maria Rusu

ora 13:10 » Canotaj (M, patru rame, FINALA A): Ștefan Berariu / Sergiu Bejan / Andrei Mândrilă / Ciprian Tudosă

ora 16:35 » Yachting (F, ILCA 6, cursele 1-2): Ebru Bolat

ora 19:15 » Gimnastică artistică (F, finala la individual compus): Ana Bărbosu, Amalia Ghigoarță

ora 20:30 » Polo (M, grupa preliminară): România - Croația.

România are 106 sportivi calificați, aproape jumătate din ei la canotaj!