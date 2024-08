Sir Bradley Wiggins (44 de ani), fost mare ciclist britanic, a dezvăluit că a fost abuzat de primul său antrenor, un bărbat în vârstă de 72 de ani.

Câștigător a opt medalii olimpice, Wiggins a rememorat incidentele în speranța de a ajuta alte victime.

Wiggins susține că a fost abuzat sexual timp de trei ani, între 13 și 16 ani, de antrenorul său.

Sir Bradley Wiggins, abuzat timp de trei ani de primul său antrenor de ciclism

Presupusul agresor, care între timp a decedat, l-a primit într-un club de ciclism numit Archie Roe's, din care a făcut parte și tatăl său.

„Nu am iubit niciodată cu adevărat ciclismul, doar că am devenit obsedat de el. A fost cel mai apropiat lucru de tatăl meu.

Lucrul care mi-a influențat viața cel mai mult, cu care m-am împăcat, este că am fost abuzat sexual de primul meu antrenor, când aveam 13 ani.

L-am cunoscut când aveam 12 ani, mă uitam la Jocurile Olimpice la televizor, la Barcelona. Chris Boardman a câștigat pe bicicleta Lotus, m-am uitat și a fost ziua în care m-am apucat de ciclism.

Mama m-a pus să mă uit, am fost inspirat de el, m-am gândit că mi-ar plăcea să fac asta, 12 ani mai târziu am câștigat primul meu aur olimpic, la Atena.

În acea seară am fost prezentat unui tip care era antrenorul clubului. Nimeni nu m-a întrebat dacă vreau să mă alătur, mi-au spus «tipul ăsta este antrenorul și va avea grijă de tine»” , a declarat Wiggins în cadrul podcastului „Under the Surface”, citat de The Sun.

8 medalii a cucerit Bradley Wiggins la Jocurile Olimpice: 5 de aur, 1 de argint și 3 de bronz).

„M-a făcut să mă îndrăgostesc de mine, dar m-a și abuzat sexual timp de trei ani”

La scurt timp după ce s-a alăturat clubului, Wiggins a avut parte de numeroase incidente.

„Era un polițist, fost militar, în vârstă de 72 de ani. Mi-a simțit pulsul, avea chestia asta de a simți pulsul copiilor, a spus că nu a mai simțit niciodată ceva asemănător cu puterea pulsului meu.

Acum îmi dau seama că totul făcea parte din manipulare, dar mi-a spus că voi fi cel mai mare ciclist pe care l-a produs vreodată această țară. Și l-am crezut , obișnuia să spună asta tuturor oriunde mergeam.

Contradicția este că el a fost cel care m-a făcut să mă îndrăgostesc de mine, dar m-a și abuzat sexual timp de trei ani, între 13 și 16 ani.

A scăpat nepedepsit, din cauza a ceea ce spunea. Nu l-am avut pe tatăl meu, dar am vrut să calc pe urmele lui. Acest antrenor l-a pregătit și pe el și era mereu vorba despre «băiatul lui Wiggo», am simțit că nu pot spune nimănui. Este un lucru foarte ciudat. Chiar m-a distrus. Sir Bradley Wiggins

„Am avut 36 de incidente. Ne trezeam dezbrăcați, am fost drogați”

Ciclistul a susținut că a fost abuzat împreună cu alți băieți și că antrenorul l-a drogat.

„Un alt incident, este singurul despre care voi vorbi pentru că sunt atât de multe, am avut 36 de incidente . A început acolo și totul a escaladat foarte repede.

Ne punea să intrăm câte doi la dușuri, arătându-ne cum să ne curățăm scrotul, pentru că este o zonă destul de importantă atunci când mergi pe bicicletă, pentru că se poate infecta, pot apărea răni de la șa.

Deci, pe baza faptului că «asta trebuie să faci ca biciclist profesionist, trebuie să te verifici», dar ne ținea scrotul și ne arăta metoda specială de frecare.

Au existat o mulțime de incidente, ne trezeam dezbrăcați, dar fără să ne amintim că ne-am trezit în timpul nopții pentru a ne da jos pijamalele. Cred că am fost drogat. Știu că am fost drogați ”, a mai spus Wiggins.

„Este originea tuturor problemelor mele, dar nu aș schimba nimic”

Fostul ciclist a vorbit și despre impactul acțiunilor agresorului său. Deși au fost momente în care și-ar fi dorit să nu se fi apucat de ciclism, Wiggins spune că nu ar schimba nimic din trecutul său.

M-a ținut cel mai mult în spate. Este originea tuturor problemelor mele legate de stima de sine. Mi-am dorit să nu fi început niciodată ciclismul, pentru că nu l-aș fi întâlnit niciodată pe acest tip. Dar acum, nu aș schimba nimic, m-a făcut persoana care sunt astăzi și mă bucur că sunt cine sunt. Sir Bradley Wiggins

Fostul campion olimpic a adăugat că speră că, vorbind, va încuraja victimele să vorbească între ele, pentru că asta l-a ajutat cel mai mult pe el.

Cine este Sir Bradley Wiggins

Sir Bradley Wiggins și-a început cariera pe pistă, dar mai târziu a făcut tranziția la ciclismul de șosea.

A fost lider în toate cele trei mari Tururi (Franței, Spaniei și Italiei) și a câștigat Turul Franței 2012.

A cucerit titluri mondiale în patru discipline și a obținut aurul olimpic în trei discipline.

S-a retras din activitatea sportivă în data de 28 decembrie 2016.

În iunie 2024, compania britanicului a dat faliment. Wiggins a rămas fără casă, iar medaliile și trofeele i-au fost confiscate.