Sorin Cârțu (65 de ani), legenda Universității Craiova, a dezvăluit ce pensie primește de la stat după 45 de ani petrecuți în fotbal ca jucător, antrenor și conducător de club.

Fostul atacant a făcut parte din echipa istorică a oltenilor, Craiova Maxima, alături de care a câștigat două titluri.

Cârțu este antrenorul care a adus ultimul titlu în Bănie.

Ce pensie are Sorin Cârțu după o viață petrecută în fotbal

„Mie mi s-au calculat la pensie doar anii în care eram angajat pe la nu știu ce întreprinderi. Din fotbal? Nimic. Păi, eu am 45 de ani de fotbal, dar nu s-a pus nimic. Pe la antrenorat s-a mai pus, dar puțin.

Acum am pensie de 3.444 de lei, dar trebuie să mai crească. Eu mi-am făcut pensie din altă parte. Din investițiile pe care le-am făcut, din cofetării, restaurante și altele. Dar nu este corect!

Pentru 45 de ani... Trebuia să iau pensie pentru fotbalul ăsta. Nu consider că am pierdut anii ăștia, pentru că am jucat fotbal și mi-a plăcut. Dar trebuia să fiu plătit pentru asta. Mult, puțin, trebuia să iau bani pentru asta. Banii pe care i-am făcut din fotbal i-am investit și e OK că îmi aduc alt beneficiu, dar, pentru ce-am făcut în fotbal, dă-mi banii pentru meritul respectiv”, a spus Sorin Cârțu la „Un podcast”.

„Revoluția m-a prins cu bani îngropați în pământ!”

Fostul component al Craiovei Maxima a povestit cum l-a prins Revoluția cu o sumă uriașă, mare parte ascunsă în pământ, de teamă să nu îi fie confiscată de autorițile de la acea vreme.

„ Revoluția m-a prins cu aproape 900.000 de lei. Bani la CEC. Curați. Mai aveam lei îngropați, dolari și mărci. Bani băgați în pământ. Cum am ieșit la capitalism, am început să îi «rostogolesc » . Nu direct, cu diferiți prieteni.

Dacă mă pricepeam și mă duceam direct, puteam să fac mulți bani. Îi îngropai de frică. Pe vremea aia, pentru 100 de dolari făceai pușcărie.