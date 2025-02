Apel pentru stadionul Dinamo Când ar putea începe lucrările la noua arenă » Ionuț Lupescu: „Birocrația te omoară”

Ionuț Lupescu (56 de ani), președintele de onoare al CS Dinamo, și președintele CS Dinamo, Ionuț Popa (36 de ani), au oferit mai multe detalii despre dotările noului stadion din „Ștefan cel Mare”.

În urmă cu câteva zile, sursele GOLAZO.ro au confirmat faptul că licitația pentru demolarea și construcția noului stadion a fost câștigată de către compania de construcții Bog’Art.

Ionuț Lupescu: „Anul acesta am putea începe construcțiile”

Ionuț Lupescu a transmis că birocrația a îngreunat cel mai mult startul construcțiilor la noul stadion Dinamo.

Lupescu spune că dacă nu vor exista contestații în privința câștigătorului licitației de construcție a stadionului, anul acesta vor începe lucrările de demolare a vechii arene.

„Din 2019 trebuia să fie gata… Fac un apel să nu conteste, să lase câștigătorul să-și facă treaba pentru că și așa sunt șase ani de întârziere… E birocrație.

Am plecat din ‘90 de la Dinamo și acum când am venit, văd că se lucrează la fel. Ionuț Popa (n.r. - președintele CS Dinamo) semnează o sută de dosare pe zi. Lucrurile sunt grele. Birocrația te omoară…Dacă nu vor fi contestații, anul acesta am putea începe cu dărâmarea stadionului. Ar fi un pas imens.

Trebuie să facem și pentru Spitalul de Urgență o consolidare, trebuie deviată o rețea de termoficare, care trece pe sub stadionul actual. Important e că e un obiectiv prioritizat și finanțarea există, suntem pe drumul cel bun”, a declarat Ionuț Lupescu, la Exclusiv Dinamo.

Ionuț Popa: „Termenul de construcție al stadionului Dinamo este de 25 de luni”

Președintele CS Dinamo, Ionuț Popa, a vorbit despre durata construcțiilor la stadionul Dinamo, arenă care nu va avea pistă de alergat.

„Primeam mesaje prin interpuși ca să construim altceva…semne de la dezvoltatori imobiliari… că dau ei celor de la Dinamo teren în altă parte. Nu erau mesaje de ordin mafiot, că nu e terenul meu, eu sunt administrator. Apăruseră tot felul de «prieteni». Terenul e pentru bază sportivă, nu se poate face altceva acolo, dar ei nu știau asta…

Am făcut expertiza, am făcut o valoare de inventar, studii de fezabilitate, am făcut pași pe care CNI îi impune și acum săptămâna viitoare, dacă totul e ok, se va semna contractul de execuție…

Sunt șase luni după semnare în care executanții trebuie să obțină toate avizele. Termenul e de 25 de luni pe hârtie, din momentul semnării contractului. Stadionul e fără pistă!”, a spus Ionuț Popa.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral