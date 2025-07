„Vreau să văd curaj!” Obiectivul lui Ioan Ovidiu Sabău pentru meciul din Conference League: „Nu ne mai putem mulțumi doar cu atât”

Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a prefațat meciul de debut din Conference League.

Ararat-Armenia - U Cluj se joacă joi, de la 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Sabău e pregătit pentru debutul în cupele europene și le cere jucătorilor să intre pe teren cu determinare și curaj.

Ararat-Armenia - U Cluj. Sabău: „Vreau să văd curaj”

Tehnicianul își dorește un parcurs cât mai lung în Europa și a transmis că obiectivul echipei în acest sezon nu mai este doar accederea în play-off.

„După atâția ani, am onoarea să reprezint în Conference League clubul care m-a format, unde am debutat și am avut cele mai frumoase amintiri ca jucători. Vreau să le am și ca antrenor. Simt o mare responsabilitate și, așa cum a spus și Alex (n.red. - Chipciu), este deosebit și te încarcă să vezi câți fani avem, cât de mult iubesc și sunt atașați de această echipă. E fantastic.

Sper să găsesc cele mai bune soluții, să nu fie o prezență și o realizare deosebită doar că am ajuns aici. Este o experiență importantă pentru cei care nu au jucat încă într-o cupă europeană. Este foarte important să avem acea energie, acea încredere, acel curaj de care ai nevoie să abordăm astfel de meciuri”, a afirmat Sabău la conferința de presă.

Tehnicianul clujenilor spune că jucătorii săi nu se mai pot mulțumi doar cu accederea în play-off-ul Ligii 1.

„Vreau să văd curaj, curajul de a lua decizii. Va fi și foarte cald, trebuie să ne adaptăm și să jucăm foarte inteligent. Și, fiind două jocuri, să fim foarte echilibrați. Mare, mare atenție la meciul de mâine, mai ales să nu primim gol mâine. Asta nu înseamnă că am pregătit jocul să ne apărăm.

Suntem o echipă care nu se mai poate mulțumiți să joace în play-off. Avem alte obiective. E un lucru bun că am crescut așteptările, astfel de provocări îmi plac și mie”, a spus Sabău la conferință, potrivit gsp.ro.

U Cluj a obținut 4 puncte în primele două etape din Liga 1, după 4-1 cu Metaloglobus și 1-1 cu UTA Arad.

