Gest ciudat la Craiova Nsimba a plecat de pe bancă și s-a întors după un minut: „Și-a dat seama că îl penalizează. Problema nu poate fi decât contractuală”

Steven Nsimba (30 de ani), atacantul Universității Craiova, a fost protagonistul unui moment neobișnuit în timpul victoriei cu Sepsi, scor 5-0, din etapa #13 a Superligii.

Fotbalistul a părăsit banca de rezerve în minutul 76, dar a revenit un minut mai târziu.

Gestul său a stârnit discuții în studioul Prima Sport.

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Nsimba nu a fost folosit de antrenorul Filipe Coelho în partida de la Sfântu Gheorghe, deși s-a aflat pe foaia de joc.

În schimb, tehnicianul l-a introdus pe Simon Elisor în minutul 71, iar atacantul a marcat de două ori, în minutele 72 și 80, contribuind la victoria categorică a oltenilor.

Nsimba a părăsit banca de rezerve în timpul meciului cu Sepsi. Panduru: „ Și-a dat seama că îl penalizează”

Gestul lui Nsimba a fost comentat la Prima Sport de Bogdan Cosmescu și Basarab Panduru, care au încercat să explice de ce atacantul a părăsit banca de rezerve și s-a întors după aproximativ un minut.

Fotbalistul a fost rezervă neutilizată pentru al doilea meci consecutiv, iar cei doi consideră că plecarea sa ar fi putut fi un gest de protest, după ce Filipe Coelho a efectuat toate schimbările în minutul 75.

Bogdan Cosmescu : „S-a dus să facă pipi”.

: „S-a dus să facă pipi”. Basarab Panduru : „La cum merge cu mâinile în buzunar, nu merge la nicio toaletă. Greșește, și-a dat seama că îl arde la bani și s-a întors”.

: „La cum merge cu mâinile în buzunar, nu merge la nicio toaletă. Greșește, și-a dat seama că îl arde la bani și s-a întors”. Bogdan Cosmescu : „Și-a dat seama că le dă un motiv să îl penalizeze și s-a întors. Problema, după părerea mea, nu poate fi decât contractuală”.

: „Și-a dat seama că le dă un motiv să îl penalizeze și s-a întors. Problema, după părerea mea, nu poate fi decât contractuală”. Basarab Panduru : „Nu îl întreabă nimeni: «Bă, unde ai fost?» sau ceva. Îi zici acolo, pe bancă: «Unde ai plecat, mă?»”

: „Nu îl întreabă nimeni: «Bă, unde ai fost?» sau ceva. Îi zici acolo, pe bancă: «Unde ai plecat, mă?»” Bogdan Cosmescu: „Eu, în locul lui, aș fi extrem de supărat. Era bun, acum, după ce l-a ținut pe bancă, nu știu dacă mai e bun. Cu siguranță că nu e vorba de probleme disciplinare, că îl scotea din lot. Cred că e contractual”, a spus comentatorul.

Basarab Panduru a explicat că, în opinia sa, un posibil dezacord privind prelungirea contractului nu ar trebui să influențeze relația dintre club și jucător.

„Să zici că îi expiră în vară, OK. Dacă el nu vrea să prelungească, se ajunge în situația asta.

Eu spun că nu este OK nici dintr-o parte, nici din alta. Ai semnat un contract pe trei ani și unul, și altul trebuie să îl respecte.

Și jucătorul spune: «Mă antrenez», dar nu face ce trebuie și își bate joc”, a declarat Panduru.

8 goluri a marcat Nsimba în cele 18 meciuri disputate în acest sezon. În stagiunea precedentă, atacantul a înscris de 13 ori și a oferit 7 pase decisive în 46 de partide

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