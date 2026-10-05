„De ce-i urăște lumea pe americani!” Selecționerul Canadei, despre „propagandă, dominăm, merităm”

Jesse Marsch, 52 de ani, din 2024, are meci-test marți contra Statelor Unite. Americanul selecționer al Canadei atacă propria țară.

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SUA - Canada e un meci tradițional între vecinii nord-americani.

În ultimii cinci ani, s-au înfruntat de șapte ori:

3 victorii Canada, două succese SUA, două egaluri.

Amicalul de la Minnesota va fi al 8-lea duel din 2021.

Marsch: „Noi, ca americani, am fost inundați de propagandă încă de mici”

Un duel care l-a făcut pe Jesse Marsch să reacționeze încă o dată vehement împotriva politicii țării sale natale.

Selecționerul Canadei a atacat de multe ori în trecut stilul agresiv în care Donald Trump conduce Statele Unite.

Acum, antrenorul în vârstă de 52 de ani și-a amintit ce s-a întâmplat la Campionatul Mondial.

Inclusiv momentul în care Trump l-a sunat pe Gianni Infantino pentru a anula suspendarea atacantului Folarin Balogun. Președintele FIFA a făcut ce i s-a cerut.

„Noi, ca americani, am fost inundați de propagandă încă de mici. Suntem țara numărul unu în lume, merităm totul, dominăm totul”, a declarat Marsch pentru The Guardian.

Simțim că merităm să fim tratați diferit pentru că suntem americani. Este unul dintre lucrurile care irită cel mai mult restul lumii Jesse March, selecționerul Canadei

Marsch: „Acest lucru nu s-ar întâmpla niciodată în nicio altă țară din lume”

„Cazul Balogun” l-a enervat și mai mult. „Acest lucru nu s-ar întâmpla niciodată în nicio altă țară din lume”, e convins tehnicianul.

„Echipa SUA a avut un Mondial bun, lucrurile mergeau bine. Toate acestea s-au schimbat într-o clipă.”

Concluzia lui: „De aceea toată lumea urăște America”.

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