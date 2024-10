Teja a luat primul punct  Fostul antrenor de la Dinamo și FCSB o scoate din necaz pe Vejle: meci egal după 10 înfrângeri la rând!

Vejle, echipa antrenată de Mihai Teja, a obținut primul punct în campionatul Danemarcei, 2-2 cu Aalborg

Echipa antrenată de Mihai Teja a condus cu 2-0, însă a fost egalată cu șapte minute înainte de final.

Vejle BK este ultima în campionatul Danemarce, cu un punct și un golaveraj uluitor: 9 goluri marcate și 28 primite!

Vejle BK, mult curaj, dar și ghinion cu Mihai Teja pe bancă: „Ne este frică să câștigăm”

Vejle BK a obținut primul punct în campionatul Danemarcei după o serie de 10 înfrângeri consecutive.

Echipa antrenată de Mihai Teja a condus-o pe Aalborg cu goluri marcate de Jensen (min. 24) și Emmanouilidis (min. 50).

Aalborg a redus din diferență prin Ross (min. 55) și a egalat cu șapte minute înainte de final prin Bomholt.

A fost al doilea meci al lui Mihai Teja pe banca celor de la Vejle BK.

În primul, echipa antrenată de român a condus-o pe FC Copenhaga, însă a pierdut, scor 1-2.

„Victoriile sunt importante în situația noastră și chiar mi-aș fi dorit să câștig astăzi. Avem nevoie de puncte, este o situație grea

Am jucat bine și cu FC Copenhaga, dar am pierdut, azi am jucat iar bine, am condus cu 2-0 și am obținut doar un egal

Jucătorii au calitate bună și nu renunță, ăsta este un lucru pozitiv.

Este evident că ne este frică să câștigăm și este păcat pentru jucători, pentru că merită o victorie. Fotbalul este emoție, iar adrenalina curge”, a declarat Mihai Teja pentru site-ul oficial al echipei Vejle BK.

Mihai Teja, al doilea român care o antrenează pe Vejle BK în ultimii 5 ani

Vejle BK a mai fost antrenată de un român între 2019 și 2021. Atunci, Costel Gâlcă reușea promovarea în prima ligă cu echipa care a cucerit cinci titluri de campioană în Danemarca.

Cu Gâlcă pe bancă, Vejle a fost lider la revenirea în Superliga daneză în primele șase etape.

Pentru Mihai Teja este a patra aventură la o echipă din străinătate, dar la prima în calitate de antrenor principal.

Teja a fost secundul lui Mircea Rednic la Khazar Lankaran, Standard Liege și Mouscron.