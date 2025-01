Rapid, victorie la TAS  Giuleștenii au câștigat litigiul cu foștii jucători Tiberiu Bălan și Alexandru Păcurar

Rapid a câștigat la TAS litigiul cu Tiberiu Bălan și Alexandru Păcurar, jucători care au evoluat pentru clubul din Giulești în sezonul 2013-2014.

Bălan și Păcurar au solicitat Rapidului câte 100.000 de euro, bani care ar reprezenta restanțe salariale.

În urma datoriile lăsate de vechea societate, intrată în faliment în 2016, Rapid a trebuit să achite datorii uriașe către foștii jucători Daniel Paulista (800.000 de euro), Milos Pavlovic (680.000 de euro) și Julio Cesar (600.000 de euro).

Rapid scapă de datoriile solicitate de Bălan și Păcurar

Clubul din Giulești a anunțat că a câștigat la TAS litigiul cu Tiberiu Bălan și Alex Păcurar, fotbaliști care au evoluat în Giulești în sezonul 2013-2014.

Bălan și Păcurar au decis să se adreseze instanțelor după ce trei dintre fotbaliștii străini care au evoluat în acea perioadă pentru gruparea alb-vișinie, Paulista, Pavlovic și Julio Cesar, au avut câștig de cauză la TAS și au primit în total restanțe în valoare de 2.080.000 de euro.

Bălan și Păcurar au ajuns la TAS cu ajutorul FIFPRO (n.r. - Sindicatul Internațional al Jucătorilor Profesioniști), care a achitat pentru fiecare taxa o taxă de 20.000 de franci elvețieni.

Ce declara Tiberiu Bălan în ianuarie 2024

„În țară am pierdut procesul, dar pe prescripție, nu pe fond. Fondul înseamnă cauza, noi (n.r. - se referă la el și la Păcurar) trebuia să ne luăm banii. După ce am câștigat, au intervenit și au spus că nu ne-am încadrat în timpul în care trebuia să depunem memoriul, iar asta ar însemna că s-a prescris.

Prescripția survine în momentul în care Rapid e declarată de FRF continuatoarea celuilalt Rapid. Dar Federația n-a recunoscut că Rapidul acesta e echipa continuatoare, avem foaie de la ei.

Deci nu s-a prescris nimic, pentru că, deocamdată, nu e clară ziua de când Rapid a devenit echipa continuatoare.

Un an am stat pe banii mei în București, fără niciun salariu. Lumea îmi spune că îmi cer banii, dar să vii să stai cu familia un an în București, cu chirie, cu mâncare, să vedeți ce costuri sunt... Și să n-ai niciun venit!

Cum să nu vreau să recuperez banii? Dacă Rapid vinde un jucător, iar clubul respectiv nu-i mai dă banii și așteaptă 10 ani? Ce faci? Nu vrei la un moment dat să-ți iei banii? Nu îi fur, îi cer, am muncit pentru ei! ”, declara Tiberiu Bălan în ianuarie 2024, conform gsp.ro.