U-BT Cluj, al 5-lea titlu consecutiv Victorie dramatică  obținută de ardeleni în meciul decisiv cu CSM Oradea! Totul s-a decis în ultimele secunde 

U BT Cluj este campioana României pentru al 5-lea sezon consecutiv, după o victorie dramatică în meciul decisiv cu CSM Oradea, scor 68-67.

Campioana României la baschet masculin a fost decisă în ultimele secunde ale meciului decisiv disputat la Oradea.

U BT Cluj, titlul #5

CSM, câștigătoarea sezonului regulat, a beneficiat de propriul teren în meciul 5 al finalei. După un duel încins, gazdele au reușit să se desprindă în sfertul 4 la 8 puncte, 63-55.

Din acel moment a urmat însă o prăbușire inexplicabilă, iar U-BT a revenit senzațional, iar în ultimul minut a preluat conducerea, 66-65!

Oradea a avut ultimul atac al partidei, mai bine de 24 de secunde pe ceas, însă Kris Richards a ratat, iar U Cluj s-a impus cu 68-67 și a câștigat al cincilea titlu consecutiv.

Zavier Simpson a fost desemnat MVP-ul finalei, reușind să înscrie 26 de puncte, iar printre remarcați s-au mai numărat DJ Seeley, cu 10 puncte și Patrick Richard, autor a 8 puncte.

La CSM Oradea, cel mai bun marcator a fost Donatas Tarolis, 18 puncte, Sayeed Pridget reușind 11 puncte, iar Brandon Brown și Chris Richard câte 10.

Rezultatele finalei:

Meciul 1: CSM Oradea - U-BT Cluj 82-89

Meciul 2: CSM Oradea - U-BT Cluj 80-68

Meciul 3: U-BT Cluj - CSM Oradea 68-74

Meciul 4: U-BT Cluj - CSM Oradea 92-83

Meciul 5: CSM Oradea - U-BT Cluj 67-68

Cristian Achim: „Pentru mine este o finală umbrită”

După a patra finală pierdută împotriva lui U BT Cluj, Cristian Achim, antrenorul lui CSM Oradea, a criticat din nou arbitrajul și a spus că echipa trebuia să câștige trofeul dinaintea meciului decisiv:

„A fost un meci foarte frumos, între două echipe echilibrate, după cum s-a văzut în această finală. Îmi pare foarte rău că n-am aruncat și noi 33 de aruncări libere.

La meciul de pe teren propriu așa se pare că ar trebui să fie. Îmi pare foarte rău de cele două meciuri pierdute, dacă înțelegeți ce vreau să spun, și, pentru lumea care este absolut obiectivă, n-ar fi trebuit să le pierdem niciodată. Dar aceasta este istoria acestui sport în România.

Nu vreau prin asta să iau din meritele Clujului. Ei sunt o echipă foarte bună, cu jucători buni, cu staff bun, cu condiții foarte bune.

Asta n-are nicio legătură, în schimb, cu ceea ce s-a petrecut pe teren. Pentru mine este o finală umbrită. Repet, eu sunt obiectiv și am argumente în această direcție. A, că am fi putut și noi astăzi să fim mai buni, că am fi putut și noi să marcăm aruncările deschise pe care le-am avut? Sunt de-acord, sunt foarte de-acord. Dar nici n-ar fi trebuit să ajungem aici”, a declarat Achim, conform gsp.ro.

