Uniunea Cluburilor Europene (UEC) a depus o plângere oficială la Comisia Europeană împotriva forului continental UEFA și a asociației European Football Clubs (EFC).

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Organizația susține că memorandumul de înțelegere semnat între cele două entități încalcă normele europene de concurență, vizând în mod direct Articolele 101 și 102 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

UEFA, acuzată că favorizează marile cluburi europene. Sesizare la Comisia Europeană

Miza este împărțirea puterii și a banilor: UEC acuză faptul că UEFA recunoaște EFC drept singurul reprezentant legitim al tuturor cluburilor de pe continent, scrie Reuters.

Prin acest monopol de reprezentare, sute de echipe mici și medii sunt scoase complet din procesul decizional în privința veniturilor, a calendarului competițional și a modului în care sunt structurate turneele.

Astăzi, o singură asociație deține mandatul pentru toate cluburile din Europa, în timp ce majoritatea cluburilor nu au o voce reală în această structură. Cerem Comisiei să examineze dacă această situație este compatibilă cu legislația Uniunii Europene. Dennis Gudasic, secretar general al UEC

Controlul deciziilor: 16 locuri din 20

Înțelegerea dintre UEFA și EFC a fost parafată în 2023 și extinsă în 2024 până în 2033.

Documentul oferă EFC o influență disproporționată: asociația numește 16 din cei 20 de membri ai Comitetului pentru Competiții Intercluburi din cadrul UEFA, organismul care trasează direcțiile majore în fotbalul continental.

Doar trei locuri sunt desemnate direct de Comitetul Executiv UEFA, iar un singur loc aparține organizației European Leagues, care reprezintă 53 de ligi naționale. Totodată, EFC trimite doi reprezentanți direct în Comitetul Executiv al UEFA.

EFC a încercat să își modifice guvernanța în luna septembrie prin extinderea consiliului de conducere la 33 de membri, alocând între 5 și 7 locuri pentru reprezentanții cluburilor membre, însă nu este explicat clar cum sunt desemnate celelalte poziții.

Ce spunea Ceferin despre parteneriat

UEC a precizat că este deschisă la discuții cu UEFA pentru a obține modificări „obligatorii și practice” ale acordului.

De cealaltă parte, poziția conducerii UEFA a rămas neschimbată de la semnarea parteneriatului. La momentul extinderii acordului în 2024, președintele forului continental, Aleksander Ceferin, a apărat structura actuală:

„Parteneriatul nostru cu ECA este fundamentul unui ecosistem incluziv, sustenabil și dinamic, care aduce beneficii întregii piramide a fotbalului european”, afirma atunci Aleksander Ceferin.

EFC, cunoscută anterior drept European Club Association (ECA), numără peste 900 de cluburi membre. UEC a luat naștere în 2023 tocmai pentru a cere un sistem fotbalistic echilibrat și corect, având în prezent 138 de cluburi din 22 de țări.

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