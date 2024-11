Universitatea Craiova - Hermannstadt 3-1. Situația sibienilor se complică, după a șase înfrângere consecutivă în Liga 1.

Marcatorul oaspeților, Aurelian Chițu, începe să fie îngrijorat de situația din clasament.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a urmat pe locul 2, cu 25 de puncte, la egalitate cu Dinamo.

De partea cealaltă, Hermannstadt rămâne ultima, cu 13 puncte adunate, la egalitate cu FC Botoșani și Gloria Buzău, dar cu un golaveraj inferior.

Chițu, după eșecul cu Craiova: „E greu. Nici măcar un punct nu mai putem face”

Aurelian Chițu, marcatorul celor de la FC Hermannstadt consideră că teama ce a cuprins vestiarul din Sibiu provine de la faptul că victoria întârzie să apară.

În ciuda faptului că a practicat un joc bun, echipa a ajuns la șase etape consecutive cu înfrângere. O situație pe care nimeni nu o intuia la începutul campionatului.

„Am simțit ca la meciul din Giulești, unde am jucat bine și am luat gol după o greșeală. Acum la fel, am deschis scorul și am luat un gol după o greșeală. Se întâmplă. Suntem într-un moment prost.

E abia începutul returului, mai este timp, dar trebuie să începem să adunăm puncte pentru că suntem pe ultimul loc și nu cred că e cineva mulțumit. Nu cred că se aștepta cineva să fim acolo.

Am făcut câteva meciuri bune, cu FCSB, cu CFR, și dintr-odată nu mai putem face nici măcar un punct. E greu, dar trebuie să mergem înainte”, a declarat Aurelian Chițu, la Digi Sport, după meci.

Prea multe nu s-au spus în vestiar. Ce mai poți spune după atâtea meciuri fără victorie? Toată lumea e dezamăgită. Sper să câștigăm următorul meci. Tot spunem următorul, dar nu mai vine. Aurelian Chițu

„Ne e frică, ne-am pierdut încrederea”

Chițu se află pentru al doilea sezon la rând la o echipă în pericol de retrogradare, după ce în sezonul trecut a evoluat pentru FCU Craiova, ajunsă în Liga 2.

„Nu știu dacă e un deja-vu. Cred că sunt situații diferite. Nici cu FCU nu cred că se aștepta cineva să retrogradăm. Nu e cazul să ne gândim la asta. Nu avem o echipă de retrogradare. E o lipsă de încredere. Se vede. Nu ne mai arătăm la pasă, ne e frică. Asta vine din lipsa victoriilor ”, a adăugat Chițu.

E m-aș bucura foarte mult să fie așa. Avem nevoie de un om care să fie alături de noi, să vorbim, să pună presiune pe noi. Trebuie să ne mai și certe cineva câteodată, când mai greșim Aurelian Chițu, despre venirea lui Daniel Niculae ca președinte