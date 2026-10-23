Giovanni Becali (74 de ani), impresar român, a anunțat că Răzvan Sava (24 de ani) va pleca de la Universitatea Craiova în perioada de transferuri din iarnă și se va întoarce în Italia.

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Portarul a ajuns în Bănie în vara acestui an, de la Udinese, însă nu a reușit să se impună ca titular. Laurențiu Popescu (29 de ani) a fost preferat între buturile oltenilor în ultima perioadă.

Giovanni Becali anunță plecarea lui Răzvan Sava: „Se întoarce în Italia”

Ultima apariție a lui Sava a fost în septembrie, în partida din Cupa României cu FC Bacău, câștigată de Universitatea Craiova cu 2-1.

„Sava e împrumutat, mai are un an, mi se pare. Eu cred că Udinese, înainte să-l împrumute, i-au mai adăugat un an-doi. Cu cei de acolo nu poți face ce vrei tu.

El are contract de câteva sute de mii de euro acolo, se întoarce în Italia. Sava pleacă de la Craiova în iarnă”, a declarat impresarul, conform fanatik.ro.

Trebuia să cântărească totul când a venit în România. El s-a gândit că ar putea să joace, că ia ceva din ce îi dă Craiova, că și Craiova îi dă 30% din contract sau jumătate, nu știu exact. El are contract de câteva sute de mii de euro bune Giovanni Becali, impresar român

Răzvan Sava a fost transferat de Udinese de la CFR Cluj în august 2024, pentru aproximativ 2,5 milioane de euro.

Portarul a adunat 23 de apariții pentru formația italiană, în Serie A și Cupa Italiei, înainte de revenirea în campionatul României

La Universitatea Craiova, Sava a disputat 8 meciuri, în care a primit 10 goluri și a păstrat poarta intactă de două ori.

„Și, de acolo, poate îl împrumută în altă parte, nu se știe, la Serie B. Udinese îi găsește echipă fără probleme”, a spus Giovanni Becali.

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