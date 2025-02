UTA Arad - CFR Cluj, scor 1-4, într-o partidă din etapa #26 din Liga 1.

CFR Cluj este noul lider din Superliga României.

Trupa lui Petrescu a câștigat la Arad cu 4-1, diferență pe care a mai înregistrat-o într-o deplasare din Superligă cu Farul, la Ovidiu, în septembrie 2024.

Louis Munteanu a fost MVP-ului meciului de la Arad. După 0-0 la pauză, atacantul a deblocat tabela în minutul 48 și a completat „dubla” patru minute mai târziu. Munteanu a ajuns la cota 16 în ierarhia celor mai buni marcatori și s-a desprins la patru goluri de rivalii Bîrligea și Mitriță.

UTA Arad - CFR Cluj 1-4. „Feroviarii” urcă pe primul loc

UTA a redus din diferență în utlimul sfert de oră prin Costache. Fostul jucător din Gruia l-a învins pe Gorcea după un un-doi cu Harrison.

În minutul 89, Name a încercat să tragă la poartă, însă dinexecuția ratată s-a născut un assist pentru Simao Rocha, care a făcut 4-1.

UTA Arad - CFR Cluj 1-4

Au marcat: Costache (min. 75) / Louis Munteanu (min. 48, 52), Bolgado (min. 62), Simao (min. 89)

Min. 89 - 1-4 CFR Cluj! Simao Rocha înscrie golul patru pentru clujeni, după un luft al lui Name

Min. 88 - dublă schimbare la CFR Cluj: ies Păun și Korenica, intră Fica și Name

Min. 80 - schimbare la CFR Cluj, Dan Petrescu îl înlocuiește pe Louis Munteanu cu Juric

Min. 75 - 1-3 UTA Arad! Costache reduce din diferență după un un-doi cu Harrison

Min. 67 - dublă schimbare la CFR Cluj: ies Camara și Nkololo, intră Simao Rocha și Postolachi

Min. 62 - 0-3 CFR Cluj! Leo Bolgado marchează pentru CFR Cluj, care urcă pe primul loc în România.

Min. 52 - 0-2 CFR Cluj! Louis Munteanu face dubla și ajunge la cota 16 în Superliga României.

Min. 48 - 0-1 CFR Cluj! Louis Munteanu înscrie pentru echipa lui Petrescu din șutul-centrare al lui Graovac

A ÎNCEPUT REPRIZA A DOUA

S-A ÎNCHEIAT PRIMA REPRIZĂ

Min. 45 - fază suspectă în careul celor de la CFR Cluj. S-a cerut lovitură de la 11 metri la un posibil henț comis de Louis Munteanu.

Min. 40 - ocazie CFR Cluj! Louis Munteanu întoarce mingea în careu, balonul ajunge la Păun, care reia cu capul pe lângă dintr-o poziție grea

Min. 22 - Louis Munteanu a încercat să înscrie dintr-un unghi închis, mingea trece pe lângă poartă

Min. 20 - a venit și prima ocazie a meciului! Gorcea scoate de sub bară lovitura de cap a lui Bolgado. Corner pentru CFR Cluj, echipa lui Petrescu rămâne în posesie.

Min. 19 - CFR Cluj pune presiune, însă lipsesc ocaziile la poarta lui Gorcea.

Min. 1 - meciul de la Arad începe cu ocazia lui Nkololo, care trage peste poarta lui Gorcea

UTA Arad - CFR Cluj, echipele de start

UTA Arad : Gorcea - Tsouka, Poulolo, Conte, Trif - Danciu, Cr. Mihai, Dussaut - Zsori, V. Costache, Omondi

: Gorcea - Tsouka, Poulolo, Conte, Trif - Danciu, Cr. Mihai, Dussaut - Zsori, V. Costache, Omondi Antrenor : Mircea Rednic

: Mircea Rednic Rezerve: L. Roșu, Hrezdac, Mabea, Ghezali, Râpă, Harrison, Van Durmen, Olar, V. Cristea, Ad. Dragoș, Al. Matei

L. Roșu, Hrezdac, Mabea, Ghezali, Râpă, Harrison, Van Durmen, Olar, V. Cristea, Ad. Dragoș, Al. Matei CFR Cluj : Hindrich - Graovac, Bolgado, M. Ilie, Camora - Korenica, Djokovic, Ad. Păun - Nkololo, L. Munteanu, Kamara

: Hindrich - Graovac, Bolgado, M. Ilie, Camora - Korenica, Djokovic, Ad. Păun - Nkololo, L. Munteanu, Kamara Antrenor : Dan Petrescu

: Dan Petrescu Rezerve: M. Popa, Gal, Rocha, Fl. Iacob, Țîrlea, Sinyan, Name, Fica, Gligor, Șfaiț, Postolachi, Juric

M. Popa, Gal, Rocha, Fl. Iacob, Țîrlea, Sinyan, Name, Fica, Gligor, Șfaiț, Postolachi, Juric Stadion: „Francisc Neuman” (Arad)

„Francisc Neuman” (Arad) Arbitru: Istvan Kovacs / Asistent 1: Mihai Marica, Asistent 2: Raul Ghiciulescu / Arbitru VAR: Iulian Dima, Arbitrul AVAR: Cătălin Roman

CFR Cluj are șansa de a urca pe prima poziție a clasamentului din Liga 1, dacă va câștiga la scor partida cu UTA.

De partea cealaltă, cu un succes, arădenii se pot apropia la 6 puncte de locurile de play-off, cu 4 etape rămase de disputat.

Detalii statistice din partidele UTA Arad - CFR Cluj, conform lpf.ro:

Cele două formaţii s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 31 de ori, de 11 ori au câştigat arădenii, de 13 ori s-au impus clujenii, iar alte şapte partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu UTA gazdă: 15 meciuri - 8 succese UTA - o remiză - 6 victorii CFR Cluj.

Primul joc a avut loc pe 24 august 1947, ITA - CFR 1-0, gol înscris de Ladislau Bonyhádi.

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 12 iulie 1970, UTA - CFR 6-2. Trei dintre reuşitele arădenilor au purtat semnătura lui Otto Dembrovschi.

Arădenii nu au mai câştigat un meci din postura de gazde din 23 septembrie 2006, când s-au impus acasă cu 1-0 (Cristian Dănălache).

Cea mai mare diferenţă de scor: 14 aprilie 2007, CFR Cluj - UTA Arad 5-0.

Cea mai recentă dispută din SuperLiga României: 28 septembrie 2024, CFR - UTA 1-3, marcatori Panagiotis Tachtsidis, respectiv Valentin Costache, Eric Omondi şi Jordan Kadiri.

Declarații înainte de UTA Arad - CFR Cluj

Mircea Rednic, conform sportarad.ro: „Știm că Dan Petrescu e un antrenor care se închide mult și joacă mult la rezultat.

Nu ai cum să schimbi filozofia lui Dan Petrescu, și acasă și afară el cam joacă la fel. Poate acum o să riște mai mult, ținând cont că e înghesuială acolo sus și ar avea nevoie de puncte.

Eu mi-aș dori să riște, dar vedem. El niciodată nu se mulțumește cu egal, o să ne trateze cu maximă seriozitate, mai ales că noi suntem foarte periculoși pe contraatac .

E clar că sunt periculoși în atac, în special prin Louis Munteanu, care mi se pare cel mai bun atacant de la noi. Dar e și Postolachi acolo…când e în formă.

Dar au jucători buni și la mijlocul terenului, sunt buni la faze fixe, dar au probleme în apărare. Iar noi până acum nu am prea luat goluri și chiar mă bucur de acest lucru”.

Dan Petrescu: „În tur nu ne-au pus probleme, ne-au bătut cu 3-1, mai mari probleme de atât… Băieții știu că nu avem cum să tratăm meciul altfel decât foarte serios.

UTA are valoare, are calitate, ultimul meci din campionat l-au câștigat, cu Iașiul, așadar moralul lor e foarte bun. În același timp, și noi am câștigat, moralul e foarte bun și la noi. Am început anul foarte bine, sper să o ținem tot așa. Dar, la CFR știți cum e, e de ajuns un meci greșit și iar încep problemele.

Ne-am antrenat foarte bine, băieții au dat tot ce au avut la antrenamente, mi-a plăcut, dar meciurile sunt altfel. Eu cred că la Arad tot timpul e un meci special, sunt foarte agresivi, nu îți lasă spații, joacă direct. Antrenorul are experiență, știe să-i așeze, să-i motiveze ”.