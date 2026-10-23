UTA a devenit virală Celebrul fan Manchester United  a apărut în tricoul arădenilor » Replică genială + a intervenit și FC Argeș

- UTA Arad a atras atenția pe rețelele de socializare după ce a comentat la postarea lui Frank Ilett, un suporter al lui Manchester United devenit celebru pe internet.
- Englezul a promis că nu se va mai tunde până când echipa sa favorită va câștiga cinci meciuri consecutive.
Englezul, cunoscut pe internet sub numele „The United Strand”, și-a început provocarea în octombrie 2024, însă rezultatele celor de la Manchester United l-au făcut să aștepte mai bine de doi ani.
UTA Arad a reacționat la postarea celebrului fan Manchester United care nu s-a mai tuns de 748 de zile
Într-o postare făcută la 748 de zile de când a început provocarea, suporterul lui Manchester United a apărut purtând un tricou al celor de la UTA Arad.
Detaliul nu a trecut neobservat de clubul din Superliga, care a reacționat în secțiunea de comentarii.
Arădenii l-au invitat să viziteze clubul și i-au făcut o sugestie inedită:
„Vino să ne vizitezi! Jayson Papeau îți poate da câteva sfaturi despre cum să-ți aranjezi părul”, au transmis cei de la UTA, în comentariile postării.
Postarea a strâns peste 535.000 de vizualizări și 13.900 de aprecieri.
Printre cei care au comentat s-au numărat și mai mulți români, surprinși să-l vadă pe suporterul lui Manchester United purtând un tricou al celor de la UTA Arad.
O parte din comentarii:
- „România menționată!”
- „Frumos tricou cu UTA Arad!”
- „Forza UTA Arad! Respect!”
- „Frate, asta e o echipă românească, iar eu sunt din România!”
Unul dintre utilizatori l-a întrebat direct pe englez: „De ce ai un tricou cu UTA Arad, frate?”
Frank Ilett a răspuns într-o notă amuzantă: „Sunt multe lucruri pe care oamenii nu le știu despre mine...”.
FC Argeș a intrat și ea în discuție înaintea meciului cu UTA
Surpriza a venit din partea celor de la FC Argeș, care au comentat la aceeași postare, făcând referire la meciul direct cu UTA și la următoarea partidă a lui Manchester United.
„Nimic personal, The United Strand! Sperăm să învingem UTA mâine, dar cu siguranță vom ține cu United împotriva lui Bournemouth!”, au transmis piteștenii.
Mesajul a venit înaintea partidei FC Argeș - UTA Arad, programată sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 18:00, pe stadionul din Mioveni, în etapa #13 din Superliga.