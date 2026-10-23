UTA a devenit virală Celebrul fan Manchester United  a apărut în tricoul arădenilor » Replică genială + a intervenit și FC Argeș

UTA Arad a atras atenția pe rețelele de socializare după ce a comentat la postarea lui Frank Ilett, un suporter al lui Manchester United devenit celebru pe internet.

Englezul a promis că nu se va mai tunde până când echipa sa favorită va câștiga cinci meciuri consecutive.

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Englezul, cunoscut pe internet sub numele „The United Strand”, și-a început provocarea în octombrie 2024, însă rezultatele celor de la Manchester United l-au făcut să aștepte mai bine de doi ani.

UTA Arad a reacționat la postarea celebrului fan Manchester United care nu s-a mai tuns de 748 de zile

Într-o postare făcută la 748 de zile de când a început provocarea, suporterul lui Manchester United a apărut purtând un tricou al celor de la UTA Arad.

Detaliul nu a trecut neobservat de clubul din Superliga, care a reacționat în secțiunea de comentarii.

Arădenii l-au invitat să viziteze clubul și i-au făcut o sugestie inedită:

„Vino să ne vizitezi! Jayson Papeau îți poate da câteva sfaturi despre cum să-ți aranjezi părul ”, au transmis cei de la UTA, în comentariile postării.

Postarea a strâns peste 535.000 de vizualizări și 13.900 de aprecieri.

Jayson Papeau, jucătorul celor de la UTA Arad, cu un look aparte. Foto: Sportpictures

Printre cei care au comentat s-au numărat și mai mulți români, surprinși să-l vadă pe suporterul lui Manchester United purtând un tricou al celor de la UTA Arad.

O parte din comentarii:

„România menționată!”

„Frumos tricou cu UTA Arad!”

„Forza UTA Arad! Respect!”

„Frate, asta e o echipă românească, iar eu sunt din România!”

Unul dintre utilizatori l-a întrebat direct pe englez: „De ce ai un tricou cu UTA Arad, frate?”

Frank Ilett a răspuns într-o notă amuzantă: „Sunt multe lucruri pe care oamenii nu le știu despre mine...”.

5 octombrie 2024 este ziua în care Frank Ilett a decis să nu se mai tundă până când Manchester United va câștiga cinci meciuri la rând. Suporterul vrea să-și doneze părul unei organizații care face peruci pentru copiii aflați sub tratament medical, conform beinsports.com.

FC Argeș a intrat și ea în discuție înaintea meciului cu UTA

Surpriza a venit din partea celor de la FC Argeș, care au comentat la aceeași postare, făcând referire la meciul direct cu UTA și la următoarea partidă a lui Manchester United.

„Nimic personal, The United Strand! Sperăm să învingem UTA mâine, dar cu siguranță vom ține cu United împotriva lui Bournemouth!”, au transmis piteștenii.

Mesajul a venit înaintea partidei FC Argeș - UTA Arad, programată sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 18:00, pe stadionul din Mioveni, în etapa #13 din Superliga.

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