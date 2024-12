Crețu, cu ochii în lacrimi  Vorbele colegului Bîrligea l-au emoționat: „E un exemplu și îl admir pentru ce face”

Vali Crețu (35 de ani), fundașul FCSB, și-a stăpânit cu greu emoțiile la „Gala Fanatik”, după ce colegul Daniel Bîrligea (24 de ani) l-a numit un „exemplu de urmat”.

Atacantul a simțit momentul și l-a îmbrățișat cu foarte multă căldură pe colegul său, pentru a depăși mai ușor momentul.

Daniel Bîrligea a vorbit în termeni laudativi despre Valentin Crețu, fiind un model pentru el atât în teren, unde arată determinare și devotament, cât și-n afara.

Auzind caracterizarea colegului său, Vali Crețu s-a emoționat foarte mult și, cu lacrimi în ochi, și-a îmbrățișat colegul.

Moment emoționant cu Vali Crețu și Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea: „Vali este un exemplu și îl admir pentru ce face în teren, dar și în afara lui. Dă foarte mult în afară și îi mulțumesc că e alături de noi și ne ajută în fiecare zi”.

Veteranul de la FCSB părea că va izbucni în lacrimi în orice moment. Bîrligea a sesizat acest lucru și l-a îmbrățișat, apoi l-a sărutat părintește pe cap.

Valentin Crețu: „Îi mulțumesc. Mă emoționează. Sunt o ființă vie, trăiesc și îmi place să aud asemenea cuvinte. Este un coleg extraordinar. L-am primit destul de bine, el s-a integrat foarte bine pentru că-și dorește să facă performanță, să ajungă la un nivel foarte bun și îi urez să ajungă unde și-a propus”.

Cred că suntem cât mai mulțumiți pentru ceea ce a venit și cu gânduri mari pentru anul viitor, să facem lucruri mult mai bune. Da, am luat o decizie care se vede că a fost bună. Îmi place să fiu aici, sunt mândru de ce facem și vrem să realizăm lucruri și mai mari. Mă cunosc și știam că mă voi obișnui cu echipa. Daniel Bîrligea

Crețu și Bîrligea vor un an 2025 mai bun

Prezenți la „Gala Fanatik”, Valentin Crețu și Daniel Bîrligea sunt mulțumiți de cum a decurs anul 2024, dar și-au propus ca anul 2025 să fie unul și mai bun.

„Ne bucurăm să fim aici. Nu prea suntem noi obișnuiți în aceste haine. Ne bucurăm și așteptăm să jucăm în Germania (n.r. - cu Hoffenheim). Cred că e cel mai bun an din carieră. Am ieșit campion, am avut o evoluție foarte bună. Mă bucur că am ajutat echipa și am ajuns acolo unde ne e locul. Vrem să continuăm așa și să fim tot mai buni în 2025.

Nu vreau să mă opresc. Sunt la prima tinerețe. Vreau să arăt de ce sunt în stare. Vreau să le arăt oamenilor care au avut încredere în mine ”, a declarat Vali Crețu.

Da, am vrut să fac o poză cu dânsul pentru că nu am. Nu mi-a transmis nimic. Eu vreau să-i transmit prin evoluții și dacă va apela la mine, eu sunt pregătit 100%. Vali Crețu, după ce și-a făcut poză cu Mircea Lucescu